25 de abril de 2026
MAPA POLITICO
La CGT relativiza a Dante Gebel y mantiene distancia de Axel Kicillof
En una entrevista reciente, Andrés Rodríguez (UPCN) aclaró que la CGT no respalda candidatos y que los encuentros con Dante Gebel no implican alianzas. La central sindical atraviesa una etapa de análisis interno y evita definiciones rumbo al escenario electoral.
El secretario adjunto de la CGT y titular de UPCN, Andrés Rodríguez, buscó bajar el tono a las versiones sobre un eventual acercamiento político con Dante Gebel y ratificó la posición de prescindencia electoral de la central obrera.
En declaraciones al medio MundoGremial, el dirigente sindical se refirió a las reuniones que algunos referentes cegetistas mantuvieron con el conductor evangelista, quien explora la construcción de un armado político con vistas a las próximas elecciones presidenciales.
Rodríguez fue categórico al relativizar el alcance de esos encuentros. “Dante Gebel es uno más, escuchamos su posición”, afirmó, descartando que exista una alianza estratégica o un respaldo orgánico por parte de la CGT a su eventual candidatura.
En ese sentido, explicó que la central mantiene una política de diálogo abierto con distintos actores, pero sin comprometer definiciones. “Es bueno escuchar a todos”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el proceso actual está marcado por la deliberación interna.
Las especulaciones sobre posibles alineamientos también habían incluido al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con quien la CGT mantiene canales de diálogo activos y a cuya gestión ha respaldado en distintas oportunidades.
Sin embargo, Rodríguez dejó en claro que ese vínculo no implica, por ahora, una definición electoral. “La CGT aún no tiene candidato para el año que viene”, aseguró, marcando distancia de cualquier lectura que anticipe posicionamientos.
El dirigente adelantó que la central sindical se encuentra en una etapa de discusión estratégica. “Nosotros vamos a discutir un criterio para generar un reordenamiento”, explicó, en referencia a la necesidad de construir una posición común frente al nuevo escenario político.
De este modo, la CGT busca sostener un delicado equilibrio: mantener interlocución con distintos espacios, evitar alineamientos prematuros y preservar su capacidad de negociación en un contexto de reconfiguración del mapa político y sindical.