Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de abril de 2026 MAPA POLITICO

La CGT relativiza a Dante Gebel y mantiene distancia de Axel Kicillof

En una entrevista reciente, Andrés Rodríguez (UPCN) aclaró que la CGT no respalda candidatos y que los encuentros con Dante Gebel no implican alianzas. La central sindical atraviesa una etapa de análisis interno y evita definiciones rumbo al escenario electoral.

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