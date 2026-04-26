Volver | La Tecla Nacionales 26 de abril de 2026 EVENTO MULTITUDINARIO

La F1 vuelve a recorrer calles argentinas: Colapinto palpita su exhibición en Palermo

El corredor oriundo de Pilar recorrerá las calles porteñas en un evento que mantiene a todos los fans expectantes. Qué autos atravesarán el circuito y cómo se desarrollará la velada.

Compartir