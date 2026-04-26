26 de abril de 2026
EVENTO MULTITUDINARIO
La F1 vuelve a recorrer calles argentinas: Colapinto palpita su exhibición en Palermo
El corredor oriundo de Pilar recorrerá las calles porteñas en un evento que mantiene a todos los fans expectantes. Qué autos atravesarán el circuito y cómo se desarrollará la velada.
Luego de 14 años de la última vez que un auto de la máxima categoría del automovilismo transitó calles nacionales -aquella vez que Daniel Ricciardo paseó un monoplaza de Red Bull en 2012 por la urbe porteña-, este domingo, Franco Colapinto, el pilarense corredor de Alpine, manejará en un circuito callejero en el marco de un evento promocional de la Fórmula 1.
El "Road Show Buenos Aires 2026" transformará la Avenida del Libertador y Sarmiento en una pista e dos kilómetros donde Franco manejará dos vehículos: el Lotus E20 con motor Renault de 2012 y el Mercedes-Benz W196, también conocido como el "Flecha de Plata", pieza mundialmente famosa por haber sido conducida por Juan Manuel Fangio, el argentino más laureado del automovilismo internacional.
Colapinto se pronunció sobre lo que el evento significa para el. “Feliz de volver al país, reencontrarme con mi gente. En especial, traer un auto de F1. Es un sueño que tenía de muy chiquito. Es muy complicado. Que se haya dado es algo muy lindo”, aseguró el joven de Pilar.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también aprovechó para dar declaraciones sobre el evento: “Vamos a vivir una fiesta con Franco en Palermo, una fiesta del deporte y de la Ciudad. Este es un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 sea una realidad en la ciudad más linda del mundo”, sostuvo.
Las puertas del evento se encuentran abiertas desde las 9 de la mañana, donde se concentraron miles de fans quienes, además de ver al corredor, también podrán disfrutar de propuestas gastronómicas y culturales. Por la magnitud del evento (se espera alrededor de medio millón de personas), se realizará un importante operativo de seguridad en las inmediaciones de los Bosques de Palermo.
La Orquesta Sinfónica de la Ciudad comenzará su actuación a las 11, mientras que La Sole se presentará a las 11:55. Entrada la tarde, Luck Ra se subirá al escenario a las 13:55.
Las salidas a pista de Colapinto se desarrollarán a las 12.45, 14.30 y 15.15 con el Fórmula 1 y una vez con la Flecha de Plata (la segunda). Al finalizar la exhibición, lo subirán a un bus descapotable para que pueda saludar a la gente, cerca de las 16:00.