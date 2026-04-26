Tiroteo en Washington: evacuaron a Trump en un evento oficial
La cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se vio interrumpida por un tirador. El presidente Trump fue escoltado sin registrar heridas y el atacante fue aprehendido por las fuerzas de seguridad.
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Un supuesto atentado tuvo lugar el pasado sábado en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde apenas comenzada la velada a la cual asistió gran parte de la cúpula del poder estadounidense, se registraron disparos y los equipos de seguridad ejecutaron un proceso de evacuación.
El Servicio Secreto bloqueó las puertas del salón y efectivos policiales generaron un cordón policial en el Hotel Washington Hilton, donde se desarrollaba el evento. Agentes armados subieron al escenario y escoltaron al presidente Donald Trump y al vicepresidente JD Vance fuera de la escena, mientras una unidad de la Guardia Nacional se desplegó dentro del edificio. También se encontraban presentes el secretario de Defensa, Pete Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio.
Luego de su evacuación, Trump posteó en su red social Truth Social, un mensaje destacando el trabajo del servicio secreto y las fuerzas de seguridad, añadiendo que recomendó que "el show debe continuar".
Una hora luego del episodio, el mandatario brindó una conferencia de prensa, en donde dio detalles de lo sucedido. Afirmó que un agente del servicio secreto fue baleado, pero que gracias a su chaleco antibalas no presentó heridas graves. Además, calificó al agresor como "alguien desequilibrado"
En su declaración, Trump realizó un paralelismo entre este ataque y otros atentados que tuvieron lugar en el pasado, como el de 2024, donde una bala le rozó la oreja. “Esta no es la primera vez en los últimos años que nuestra república fue atacada por un aspirante a asesino que buscaba matar”, aseguró el mandatario.
El tirador fue identificado como Cole Tomas Allen, un maestro de California de 31 años que, según fuentes del gobierno estadounidense, portaba un fusil y llevaba cartuchos visibles cuando fue detenido. En su perfil de LinkedIn, Allen se definía como maestro, desarrollador de videojuegos, científico e ingeniero.
Los investigadores todavía desconocen las causas por las cuales se efectuó el ataque, pero adelantaron que Allen será imputado por tres cargos: dos vinculados a la posesión de armas y uno por agredir a un agente federal.