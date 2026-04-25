Volver | La Tecla Nacionales 25 de abril de 2026 PATRIMONIO EN VISTA

Causa Vialidad: la Justicia ordenó ejecutar bienes de Cristina Kirchner

La causa Vialidad, uno de los expedientes judiciales más relevantes de las últimas décadas en la Argentina, ingresó en una etapa decisiva con la ejecución del decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y otros condenados.

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