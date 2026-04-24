Volver | La Tecla Nacionales 24 de abril de 2026 BOLETIN OFICIAL

Milei promulgó la nueva ley y ahora las provincias podrán entregar zonas periglaciales

El presidente Javier Milei promulgó la reforma a la Ley de Glaciares, una modificación regresiva que delega a las provincias la decisión sobre qué zonas merecen protección y cuáles pueden ser utilizadas para proyectos extractivos

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