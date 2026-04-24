Furioso por posibles demandas, intendente UCR se picantea con la Rural de su distrito
El jefe comunal de Saladillo, José Luis Salomón, salió al cruce de la organización rural antes de la asamblea de productores. El campo analiza ir a la Justicia por las tasas municipales.
Compartir
La Sociedad Rural de Saladillo prepara una asamblea de productores, en la que estará presente el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, quien logró sentencias en la Justicia que favorecieron al campo en referencia al cobro de tasas municipales.
El titular de la organización, Ignacio Bustingorry, anticipó que “se están planteando amparos para que lo recaudado tanto en la tasa de red vial como de guías, vaya realmente al mantenimiento de la infraestructura de los caminos rurales”.
En tal sentido, añadió que otro punto a analizar es el de la “inviabilidad del cobro de tasas, en aquellas donde no existe contraprestación. Queremos que la convocatoria sea bien amplia, para iniciar un camino que lleve a un planteo judicial para terminar con toda esta situación”.
La posible concreción de demandas contra el municipio, señala Séptima Sección, provocó la reacción del intendente radical José Luis Salomón, quien sostuvo que “es evidente que tienen la intención de manifestarse en contra de las tasas municipales, puntualmente de la red vial”.
“Tengo entendido que algunos intendentes ya están recibiendo cartas documento e incluso varios municipios han tenido que afrontar juicios. Evidentemente, este abogado (Torres Barthe) está preparado para hacerle juicio al municipio”, señaló.
Visiblemente molesto, el jefe comunal del radicalismo añadió que “está claro que les molesta que cobremos la tasa vial y, además, quieren que eliminemos la tasa de guías. Hay otros a los que les puede molestar lo que la Rural cobra por los remates de hacienda. Y, sin embargo, nosotros no estamos en desacuerdo. No les pedimos que cobren menos. Por la cuenta que sacamos, lo que percibe el municipio por guías es la cuarta parte de lo que ellos cobran por los remates”.
“Lamento profundamente que la Sociedad Rural motive y entusiasme a los productores de Saladillo, a quienes respeto y valoro, porque son los que generan la riqueza de nuestro distrito, a hacerle juicio al municipio”, arremetió Salomón.
Finalmente, recordó que “manteníamos con la Sociedad Rural (de Saladillo) una relación de respeto institucional importante, pero en el último tiempo eso cambió. La verdad que, como lo vengo haciendo, voy a seguir trabajando con la Sociedad Rural hasta el último día de mi mandato. Es una institución a la que nunca dejamos de a pie, porque cuando nos han pedido apoyo para acondicionar el predio nunca no se lo hemos negado”.
“La verdad, no esperaba estas actitudes que han descalificado mucho al municipio. Y si hay algo que hacemos es un trabajo responsable y solidario, intentando cumplir con todas las demandas, aun aquellas que no cubren ni Provincia ni Nación”, finalizó.