Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de abril de 2026 NO SOLO LOS K

Furioso por posibles demandas, intendente UCR se picantea con la Rural de su distrito

El jefe comunal de Saladillo, José Luis Salomón, salió al cruce de la organización rural antes de la asamblea de productores. El campo analiza ir a la Justicia por las tasas municipales.

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