Volver | La Tecla Municipios 24 de abril de 2026 JUSTICIA

La Corte bonaerense cierra filas contra ex intendente K y deja la condena al borde de la ejecución

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó un nuevo recurso del exintendente Jorge Abel Fernández. Con el “doble conforme” consolidado, la causa por corrupción entra en su etapa final y abre paso a la ejecución de la pena.

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