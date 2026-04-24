24 de abril de 2026
JUSTICIA
La Corte bonaerense cierra filas contra ex intendente K y deja la condena al borde de la ejecución
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó un nuevo recurso del exintendente Jorge Abel Fernández. Con el “doble conforme” consolidado, la causa por corrupción entra en su etapa final y abre paso a la ejecución de la pena.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó un nuevo recurso del exintendente Jorge Abel Fernández. Con el “doble conforme” consolidado, la causa por corrupción entra en su etapa final y abre paso a la ejecución de la pena.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires desestimó el recurso extraordinario presentado por la defensa de Jorge Abel Fernández en la causa por enriquecimiento ilícito, en una decisión que refuerza el camino hacia la ejecución de la condena.
El planteo había sido impulsado por los abogados Humberto Ariel Pastor y Carlos Diego Berteri, quienes buscaban llevar el caso ante la Corte Suprema de la Nación tras cuestionar por “arbitrariedad” el rechazo previo de una queja. Sin embargo, el máximo tribunal bonaerense cerró esa vía.
Fernández, exintendente de Lincoln y actual titular del PJ local, fue condenado por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires por hechos de corrupción cometidos entre 2009 y 2012 durante su gestión.
En esa instancia, los jueces Carlos A. Natiello y Mario E. Kohen ratificaron la culpabilidad de los implicados y consideraron acreditados los delitos de defraudación a la administración pública mediante el uso de documentación falsa, aunque revocaron la figura de asociación ilícita.
Esta confirmación en distintas instancias configura el denominado “doble conforme”, es decir, la coincidencia de dos tribunales superiores en el mismo sentido, lo que fortalece la validez del fallo condenatorio.
Con el rechazo del recurso extraordinario, el expediente ingresa ahora en la etapa de definición y adecuación de la pena, paso previo a su eventual cumplimiento efectivo.
Desde el plano político, el actual intendente Salvador Serenal sostuvo que “toda la vía recursiva de la provincia ya fue agotada” y remarcó que la Justicia reconoció “58 hechos de corrupción”, anticipando que desde ahora impulsarán la ejecución de la condena.