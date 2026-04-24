24 de abril de 2026
BAJO LA LUPA
Viaje al exterior y tensión en el puerto de Quequén: crecen las críticas internas
El gasto financiado por el Consorcio y el contexto de crisis reavivan cuestionamientos dentro del sector agroportuario.
Mientras el Puerto Quequén continúa paralizado por el conflicto entre transportistas y entidades del agro, se abrió un nuevo foco de tensión dentro del Consorcio de Gestión a partir del viaje a España de uno de sus directores. La situación generó ruido interno y externo en un momento especialmente delicado para la operatoria portuaria.
El protagonista es Juan Ouwerkerk, representante de los productores primarios en el directorio, quien participó de una actividad para “líderes portuarios latinoamericanos”. El viaje, que incluyó pasajes y alojamiento, fue financiado con fondos del propio Consorcio, lo que despertó cuestionamientos sobre la oportunidad y el uso de recursos públicos.
Según dio cuenta el portal Confirmado Necochea, la comitiva estuvo integrada también por otros dirigentes y personal vinculado al puerto, en una agenda organizada por una entidad privada que incluyó estadías en hoteles de alta categoría y actividades institucionales. Según trascendió, los pasajes habrían costado alrededor de 15,7 millones de pesos.
Además, el itinerario excedió las fechas del programa oficial, lo que alimentó aún más las críticas en ámbitos portuarios. El viaje se produjo en paralelo a la falta de acuerdo tarifario que mantiene frenada la carga de granos y genera pérdidas en toda la cadena productiva.
Ouwerkerk ya venía siendo cuestionado por sectores del agro por su rol dentro del Consorcio, su vínculo con cooperativas que operan en otros puertos y su cercanía con entidades involucradas en la negociación con transportistas, lo que sumó suspicacias sobre su posicionamiento.
En este contexto, el viaje profundizó el malestar generalizado: mientras miles de toneladas permanecen sin exportarse y el conflicto impacta en trabajadores, productores y operadores, parte de la conducción del puerto participa de actividades internacionales financiadas por el propio ente.