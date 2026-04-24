Volver | La Tecla Municipios 24 de abril de 2026 FLOJO DE PAPELES

Insólito: detienen a concejal libertario por circular en un auto con pedido de secuestro

Eugenio Esteban Fernández, edil de Presidente Perón, fue interceptado con un vehículo robado y papeles presuntamente falsos. La Justicia investiga “encubrimiento” y posible uso de documentación adulterada en un caso que sacude la política local.

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