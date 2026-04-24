Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de abril de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

"No es burocracia, es corrupción": la rebelión de los afiliados contra la cúpula de IOMA

Tras el paso de Homero Giles por Mar del Plata, la tensión con los afiliados autoconvocados alcanzó un punto de no retorno. Lejos de la retórica oficial que habla de "trámites demorados", los beneficiarios denuncian una estructura de abandono que trasciende lo burocrático para instalarse en el terreno de la corrupción y la responsabilidad penal del gobierno bonaerense.

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