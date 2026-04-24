Volver | La Tecla Nacionales 24 de abril de 2026 A LA BAJA

Se desploma la imagen de Javier Milei y la oposición toma ventaja en la carrera

Un informe de CEOP Latam revela el derrumbe en la imagen de Javier Milei y un giro en el clima social. Mientras crece la oposición con Axel Kicillof a la cabeza, se debilita el voto libertario y se instala un escenario electoral cada vez más polarizado.

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