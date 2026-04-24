24 de abril de 2026
DIA CLAVE
Kicillof avanza en su armado político y toma las riendas en la conducción del PJ
El gobernador bonaerense encabezará la primera reunión del Consejo del PJ provincial y refuerza su liderazgo interno. Con el control del principal partido del distrito, busca ordenar el peronismo y posicionarse de cara a 2027 en medio de tensiones dentro del espacio.
El gobernador Axel Kicillof encabezará la primera reunión del Consejo del PJ provincial este viernes como presidente del Partido Justicialista bonaerense, en un movimiento clave para consolidar su liderazgo dentro del peronismo y proyectar una eventual candidatura presidencial en 2027. La designación se formalizará durante el cónclave en la sede partidaria de La Plata.
Durante el encuentro se proclamarán las nuevas autoridades y se abordarán temas como la distribución de cargos, el proceso de afiliaciones y el análisis de la coyuntura política. La conducción del principal partido de la provincia más grande del país aparece como una herramienta central para reorganizar al peronismo tras las últimas derrotas electorales.
La nueva estructura partidaria surge de una negociación interna en la que el sector alineado con Kicillof se impuso sobre La Cámpora. De este modo, el gobernador reemplazará a Máximo Kirchner, quien pasará a presidir el Congreso partidario, en un esquema que buscó contener las tensiones mediante una lista de unidad.
Dentro de ese armado, Verónica Magario y Federico Otermín ocuparán las vicepresidencias, mientras que Mariano Cascallares será el secretario general. Aunque se logró un acuerdo, las diferencias internas siguen latentes y representan uno de los principales desafíos de la nueva conducción.
En este contexto, Kicillof apuesta a fortalecer su liderazgo político y a consolidar un armado territorial que le permita posicionarse a nivel nacional. La conducción del PJ bonaerense será clave para articular estrategias electorales y ordenar el espacio en la provincia.
En paralelo, el gobernador viene mostrando actividad política con proyección nacional. Tras su viaje a Europa y su participación en un homenaje al Papa Francisco, encabezó en Avellaneda un acto del Movimiento Derecho al Futuro centrado en la educación, acompañado por dirigentes provinciales y municipales.
En su discurso, Kicillof cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei, denunció un “ataque” a la educación pública y planteó la necesidad de construir una alternativa política basada en la justicia social, la inversión estatal y el desarrollo productivo. Allí también reforzó su perfil presidencial al llamar a “ofrecer un proyecto de transformación para la Argentina” frente al avance de las derechas.