Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de abril de 2026 DIA CLAVE

Kicillof avanza en su armado político y toma las riendas en la conducción del PJ

El gobernador bonaerense encabezará la primera reunión del Consejo del PJ provincial y refuerza su liderazgo interno. Con el control del principal partido del distrito, busca ordenar el peronismo y posicionarse de cara a 2027 en medio de tensiones dentro del espacio.

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