23 de abril de 2026
CAMBIO DE REGLAS
Advierten que pueden desaparecer 219 partidos políticos
La reforma política que impulsa Milei haría caer a la mayoría de los partidos en condiciones de competir y hasta el oficialismo no podría presentar candidatos a presidente y vice, según un análisis del CICAD.
La mayoría de los partidos políticos en condiciones de competir por cargos electivos podrían desaparecer, y hasta La Libertad Avanza (LLA) se vería impedida de presentar una fórmula presidencial si las elecciones fueran hoy y estuviera aprobada la reforma política que impulsa el gobierno de Javier Milei.
Así lo advirtieron los politólogos Facundo Cruz y Sebastián Parnes, del Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICAD), a partir de un análisis de los datos sobre partidos políticos publicados por la Cámara Nacional Electoral (CNE) y el proyecto de reforma del reconocimiento jurídico de los partidos que propone el gobierno libertario.
Entre los datos más shockeantes de este análisis figuran la inmediata pérdida de la personería jurídica de 193 de los 323 partidos de distrito que cumplen los requisitos de la ley actual, pero que quedarían fuera de los impuestos por la nueva norma, y el hecho de que el propio partido de gobierno perdería la posibilidad de presentar candidatos a presidente y vicepresidente.
Pero, además, 26 partidos nacionales, que hoy pueden competir en la disputa por el sillón de Rivadavia, ya no podrían hacerlo si se aprueba la reforma. Entre ellos hay agrupaciones de alto reconocimiento como todas las que integran el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FITU), Generación para un Encuentro Nacional (GEN) de Margarita Stolbizer, el frente Patria Grande de Juan Grabois y la Unión del Centro Democrático (UCeDé).
Esto ocurre porque la propuesta oficial aumenta la cantidad de avales necesaria para que un partido pueda anotarse en la contienda electoral en cada provincia y también la cantidad de provincias donde debe contar con avales para poder competir en la carrera hacia la Casa Rosada.
Si la reforma se aprobara y las elecciones generales fueran hoy, LLA simplemente no podría competir, porque sólo contaría con la cantidad necesaria de avales en cuatro provincias y se necesitarían diez.
Por lo tanto, sólo el Partido Justicialista (PJ), la Unión Cívica Radical (UCR) y Propuesta Republicana (PRO) estarían en condiciones de disputar la presidencia.
Claro que los partidos grandes como LLA tienen una forma de resolver esto: lanzando una campaña para recolectar avales, que serían suscriptos en forma digital. De esa manera podrían alcanzar la cantidad necesaria de apoyos para competir en 2027 (no, repetimos, si las elecciones fueran hoy).
En cambio, los partidos de distrito y los nacionales con menor peso enfrentarían una dificultad mayor para lograr el apoyo necesario para postular candidatos.
“Todos los que quieran sobrevivir tienen que salir a buscar más avales que los que hoy tienen”, explicó Cruz. “En definitiva, abrir las estructuras, salir a juntar voluntades y volver a enamorar.”