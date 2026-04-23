La obra decisiva en el río Salado que impactará en decenas de municipios y ayudará a evitar inundaciones
La nueva etapa del Plan Maestro permitirá mejorar el escurrimiento del agua en una cuenca que abarca 59 distritos bonaerenses, donde viven más de 1,5 millones de personas. También apuntará a recuperar miles de hectáreas productivas y reducir el riesgo hídrico en zonas rurales y urbanas.
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La provincia de Buenos Aires puso en marcha la licitación de las etapas 1 y 2 del Tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado, una de las obras hidráulicas más importantes del territorio bonaerense por su impacto sobre la producción agropecuaria, la prevención de inundaciones y la protección de centros urbanos del interior provincial.
El proyecto forma parte del Plan Maestro del río Salado, un esquema integral que atraviesa una cuenca de 17 millones de hectáreas, alcanza a 59 municipios y beneficia de manera directa a más de 1,5 millones de habitantes. La ejecución busca mejorar el drenaje de una amplia región clave para la economía bonaerense.
La intervención licitada contempla una extensión total de 95,38 kilómetros, alcanzará a los municipios de Alberti, Bragado, Chacabuco y Junín, incluirá la adecuación de 10 puentes —ocho carreteros y dos ferroviarios— y apunta a la recuperación de unas 400 mil hectáreas productivas.
Néstor Álvarez, subsecretario de Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, dialogó con La Tecla y destacó la magnitud del proyecto y sostuvo que “esta obra es impactante. Primero, porque la obra del Salado es una política de Estado de la provincia de Buenos Aires y que el gobierno de Axel ha sido uno de los que más cantidad de kilómetros ha hecho, y con esta obra logramos llegar casi hasta el final. Tiene un impacto impresionante”.
El funcionario remarcó que la relevancia del proyecto se profundizó por el escenario climático actual y señaló que “hoy con el cambio climático y con el exceso de lluvias que tuvimos el año pasado, que estamos teniendo este, y que lamentablemente se pronostica la posibilidad de un Niño, tenemos un impacto aún mayor”.
En esa línea, explicó que “es el tramo final de una obra importantísima que prácticamente ocupa entre el setenta y el ochenta por ciento del interior bonaerense”, y agregó que “el Salado es una obra tremenda que desagua prácticamente todo el interior bonaerense”.
La obra permitirá triplicar la sección del cauce actual del río, lo que incrementará la capacidad de conducción del agua y reducirá el impacto de eventos climáticos extremos en una región históricamente afectada por anegamientos. El objetivo es disminuir el riesgo tanto en zonas rurales como en localidades urbanas que dependen del comportamiento de la cuenca.
Las etapas licitadas demandarán una inversión estimada en 138 millones de dólares, con financiamiento combinado entre un préstamo del Banco Europeo de Inversiones por 110 millones de dólares y aportes del Tesoro provincial. El plazo previsto para la ejecución es de 730 días corridos, con inicio estimado para fines de este año.
Álvarez recordó que la continuidad del proyecto estuvo en riesgo luego de la interrupción del tramo anterior y afirmó que “el gobierno nacional interrumpió la etapa anterior, la etapa cuatro, una obra que la había empezado el gobierno de Alberto Fernández con Gabriel Katopodis como ministro”.
En ese sentido, señaló que “se paró, estuvo dos años parada y recién ahora, después de la presión de las entidades del agro y de la provincia de Buenos Aires, que la reclamó muchísimo tanto Axel como Gabriel, ahora se reactivó”.
Para el funcionario, la continuidad del nuevo tramo era clave para completar la planificación hidráulica y sostuvo que “si no se lograba continuar la etapa siguiente, era muy difícil hacer la última”, al tiempo que agregó que “esta obra tiene que ver con una concatenación de etapas y con una culminación de un proyecto exitoso de muchísimos años en la provincia de Buenos Aires”.
El impacto económico también aparece como uno de los ejes centrales del proyecto. Según explicó Álvarez, “esto recupera miles de miles de hectáreas de campo”, y subrayó que la obra fue consensuada con las principales entidades rurales.
En ese marco, indicó que “es un proyecto que se ha trabajado con CARBAP, la Sociedad Rural, Federación Agraria Argentina, Coninagro, con todas las entidades del agro de la provincia”, y concluyó que “es una recuperación productiva y un cuidado de los cascos urbanos ante estos hechos climáticos”.
Con esta nueva licitación, la Provincia busca avanzar sobre un tramo considerado decisivo para completar una obra histórica que no solo apunta a mejorar la infraestructura hídrica, sino también a fortalecer la producción rural y reducir el impacto de las inundaciones en una de las regiones más sensibles del territorio bonaerense.