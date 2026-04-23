Abad anunció que rechazará eliminar las PASO pero apoyaría cambios puntuales
El senador marplatense sostuvo que no está a favor de suprimir las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, pero sí de introducir modificaciones cuando no haya competencia. Además, destacó la importancia de Ficha Limpia y los límites en el financiamiento.
El senador nacional marplatense, Maximiliano Abad (UCR), se pronunció en contra de suprimir las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que tiene el proyecto de Ley impulsado por el gobierno de Javier Milei. Al mismo tiempo, adelantó que está a favor de introducir modificaciones, así como de medidas sobre Ficha Limpia, el financiamiento de la política y cuestionó un cambió sobre la simultaneidad de los comicios.
“No estoy a favor de eliminar las PASO pero sí de modificarlas, porque puede haber una situación en la que no haya competencia ni en los partidos ni en los frentes electorales y que sea innecesario gastar recursos”, dijo Abad en una entrevista con Radio Rivadavia.
Según el legislador, eliminar las PASO implicaría un retroceso al sistema previo, en el que “la cúpula partidaria armaba las listas de candidatos”, y advirtió que esto reemplazaría la participación ciudadana por “una mesa de políticos”.
También Abad señaló que cualquier cambio debería cumplir con tres requisitos esenciales: ser público, tener control judicial y garantizar la participación ciudadana.
“Hay muchos senadores y senadoras que no están de acuerdo con la eliminación de las PASO, pero sí en poder analizar una alternativa moderna que tenga determinadas características”, añadió.
El senador también recordó que esta discusión no es exclusiva de Argentina: “en la mayoría de los frentes y partidos políticos que hoy existen en la región las candidaturas se resuelven a través de una forma similar”.
Para Abad, el debate electoral debe ser transparente y abierto a la ciudadanía, evitando que domine la especulación política: “Hay que hablar de cara a la sociedad, porque si no manda permanentemente la especulación política, y lo que tiene que surgir con mucha fuerza de este debate es una mayor calidad institucional”.
En cuanto a Ficha Limpia, Abad confirmó su apoyo y recordó que lo ha “manifestado en varias oportunidades”. Sobre los cambios en el financiamiento de la política, explicó que el proyecto propone “reducir un piso mínimo de lo público y ampliar con un límite lo privado”. “Estoy de acuerdo, lo que habría que poner es un tope y tiene que ser regulable y trazable”, agregó.
Por último, Abad se refirió a la propuesta de unificar las boletas en elecciones desdobladas, advirtiendo que “va a generar un caos en el cuarto oscuro”. “Por eso sostengo que no hay que modificar el artículo 3 de simultaneidad que se votó junto a la Boleta Única de Papel, en la cual los cargos nacionales van en una boleta y votan en una urna, y la boleta de cargos provinciales y municipales va en otra urna”, concluyó.