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22 de abril de 2026
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Reforma electoral de Milei: primeros análisis y posturas en el HCD marplatense

El presidente anunció que la reforma eliminará las PASO, aplicará Ficha Limpia y modificará el financiamiento de la política. Juan Manuel Cheppi (Frente Renovador), Emiliano Recalt (titular del HCD) y Guido Garcia (Coalición Cívica) se pronunciaron sobre los principales puntos del proyecto. Varias bancadas optaron por no dar su postura hasta conocer la línea nacional de sus partidos.

Reforma electoral de Milei: primeros análisis y posturas en el HCD marplatense
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Vía La Tecla Mar del Plata

El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso de la Nación un proyecto de Ley que elimina las PASO, modifica el financiamiento político e implementa Ficha Limpia. En el HCD local, algunos presidentes de bloques respaldan la iniciativa, otros cuestionan sus alcances, y varios espacios prefieren no dar su opinión por ahora. 
 
El anuncio del mandatario llegó mientras cerraba su tercer viaje a Israel, donde participó del acto por el Día de la Independencia. En donde cantó “Libre”, de Nino Bravo, y se lo vio junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
 
A través de sus redes sociales, Milei aseguró: “Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso. Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha Limpia: los corruptos, afuera para siempre. Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. ¡Viva la libertad, carajo!”.Ante este anuncio, La Tecla Mar del Plata consultó a los presidentes de los bloques y al titular del HCD sobre sus posturas respecto a la reforma electoral. Quienes hablaron fueron Juan Manuel Cheppi (Frente Renovador), Emiliano Recalt (HCD) y Guido Garcia (Coalición Cívica), mientras que otros espacios prefirieron no dar su opinión hasta conocer la línea nacional de sus partidos. 

 
PASO: debate sobre la eliminación de las primarias

 
Cheppi cuestionó la medida: “Eliminar las PASO no mejora la democracia: la debilita. Quita transparencia sobre quiénes son los candidatos, qué apoyo real tienen y cómo se construye su legitimidad. Quieren eliminar las PASO para dividir a la oposición. No explican cómo se elegirían los candidatos”.
 
En ese sentido, agregó el presidente del bloque del Frente Renovador: “Discutir reglas electorales en este contexto solo desvía la atención de lo verdaderamente importante: la degradación económica que viven millones de argentinos y el escándalo que rodea a (Manuel) Adorni”.  “Hace un año rechazaban mecanismos que ordenaban el sistema electoral, como el voto por lista completa o la unificación de elecciones. Hoy impulsan lo contrario. Otra contradicción más al servicio de sus intereses. Cambiar las reglas en medio del proceso político no es reforma: es trampa. Es intentar condicionar la competencia porque no logran sostener el apoyo social”, subrayó.
 
Por su parte, Recalt se mostró a favor: “Es una muy buena decisión, teniendo en cuenta que la eliminación de las PASO es también una promesa de campaña y tiene que ver con reducir el gasto público. Veo coherente que la gente no tenga que pagar por decisiones internas de un partido. Eso se resuelve en elecciones de partidos y no la sociedad soportando cuestiones netamente políticas partidarias”.

 Garcia también respaldó la iniciativa: “Celebramos que se esté discutiendo. Nos parece el año correcto para hacerlo, un año no electoral". “Es una cuestión que ya estaba en agenda, la discusión acerca de un calendario electoral extenso que tenemos en Argentina, que, por un lado, fomenta e incentiva la participación democrática, con lo cual estamos de acuerdo, pero también implica un desgaste a la ciudadanía y también una erogación económica importante”, agregó. 

“Va en línea con lo que viene planteando mi partido a nivel provincial, la Coalición Cívica, estamos trabajando en un esquema de pasos ya no más obligatoria, sino optativas. Cambiar la  de obligatoria por optativo, en el cual lo utilicen el mecanismo aquellas fuerzas políticas que tienen que dirimir internas, y no todos aquellos espacios que por ahí no lo necesiten”, remarcó el presidente de la bancada de la Coalición Cívica. 

  
Ficha Limpia: transparencia y criterios morales


 Recalt destacó sobre Ficha Limpia: “Me parece perfecto. Tiene que ver con la batalla moral que el propio presidente lleva adelante. Son requisitos que tienen que ver, más allá de poder tener la edad o los requisitos que establece la Constitución Nacional, con que quien quiera presentarse a elecciones, para representar a la sociedad, no tenga antecedentes penales”.

Garcia manifestó: “No pude ver en detalle el texto de la ley enviado por el presidente. Desde nuestro punto de vista, la incorporación de Ficha Limpia, es decir, la prohibición de que puedan ser candidatos aquellas personas que tengan sentencias firmes en doble instancia, está muy bien y va en línea con lo que ya hicimos a nivel municipal, prohibiendo lo mismo para ocupar cargos en el poder ejecutivo municipal”.

Cheppi, por el contrario, cuestionó la iniciativa: “La avanzada sobre Ficha Limpia no es transparencia: es una jugada para presionar aliados y sostener una base política que se les está cayendo. Mientras el país tiene problemas urgentes, el gobierno pierde tiempo en maniobras electorales”.

 
Financiamiento: participación voluntaria y límites

 
Sobre el financiamiento, Garcia dijo: “Lo que pude ver es que se ampliarían los topes para la participación voluntaria de privados, lo cual nos parece, en principio, que hoy ya existe. Está bien que la democracia se financie con aportes voluntarios, pero eso debe contar con estricto control y transparencia, para que no condicione las políticas que se vayan a tomar”.

Luego, añadió el titular de la Coalición Cívica: “Me refiero a que haya un aporte muy importante de un sector o de una empresa que condicione las políticas futuras que tome el gobierno, los legisladores o quien sea que esté, porque hay elecciones nacionales y provinciales, y también ejecutivas y legislativas. Por eso digo que no condicione las decisiones”.

“En ese sentido, me parece que, como no vi el detalle, habría que mirarlo. Pero, como idea, eso está bien; después hay que evaluar topes y condiciones”, concluyó Garcia.
 
Recalt, explicó sobre el financiamiento: “Que tiene por objetivo también terminar con los sellos de goma, que son partidos políticos creados para recibir algún tipo de financiamiento. Este proyecto busca también transparentar a los afiliados y dotar de legitimidad a los partidos políticos, evitando que se conviertan en instrumentos para fines económicos o de poder”. “Es un proyecto que, esta vez, cuenta con los números suficientes para que salga y va en línea con la política que desde La Libertad Avanza creemos fundamental”, cerró el titular del HCD.
 

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