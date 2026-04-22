Reforma electoral de Milei: primeros análisis y posturas en el HCD marplatense

ENCUESTA
La Tecla
Redacción
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Serga.NET
Ante este anuncio, La Tecla Mar del Plata consultó a los presidentes de los bloques y al titular del HCD sobre sus posturas respecto a la reforma electoral. Quienes hablaron fueron Juan Manuel Cheppi (Frente Renovador), Emiliano Recalt (HCD) y Guido Garcia (Coalición Cívica), mientras que otros espacios prefirieron no dar su opinión hasta conocer la línea nacional de sus partidos.
MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO— Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026
ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta.
CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo.
FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre.
SE ACABÓ LA…