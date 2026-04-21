Volver | La Tecla Nacionales 21 de abril de 2026 EN ALERTA

El Gobierno de PBA redobla la asistencia social: aumentos en SAE, alimentos y programas

En medio del ajuste nacional y la caída del poder adquisitivo, la Provincia reforzó partidas para comedores escolares, programas sociales y asistencia territorial. Desde la gestión bonaerense denuncian que la Nación redujo su aporte histórico y mantiene una deuda millonaria con Buenos Aires.

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