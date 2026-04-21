Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de abril de 2026 EN MEDIO DE LA INTERNA

Por Andrés Sosa

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Kicillof convocó al PJ mientras Máximo espera asumir al frente del Congreso

El Gobernador y presidente del Partido Justicialista bonaerense finalmente convocó para este viernes a su primera reunión de Consejo Provincial. Las especulaciones sobre las presencias en una semana en la las diferencias no pasaron desapercibidas.

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