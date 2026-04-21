21 de abril de 2026
EN MEDIO DE LA INTERNA
Kicillof convocó al PJ mientras Máximo espera asumir al frente del Congreso
El Gobernador y presidente del Partido Justicialista bonaerense finalmente convocó para este viernes a su primera reunión de Consejo Provincial. Las especulaciones sobre las presencias en una semana en la las diferencias no pasaron desapercibidas.
El flamante presidente del PJ bonaerense, Axel Kicillof, convocó para este viernes al Consejo Provincial del Partido Justicialista bonaerense en la sede de La Plata. Se trata de su primera reunión con un temario centrado en la distribución de cargos, afiliaciones y un análisis de la situación política.
La convocatoria, firmada por la apoderada María Sol Berriel, cita a los consejeros provinciales para las 14 horas en la sede partidaria de calle 54 y establece seis puntos en el orden del día. Entre ellos sobresale la “distribución de cargos”, un punto que reavivó especulaciones sobre la posible presencia de Máximo Kirchner en el encuentro, luego del entendimiento político que lo ubicaba como futuro presidente del Congreso partidario.
Sin embargo, desde el punto de vista formal, el cargo que se le reservaría al líder de La Cámpora no debería resolverse en esta reunión. La Carta Orgánica del PJ bonaerense establece en su artículo 43 que el presidente del Congreso Provincial debe ser elegido recién cuando se constituya el propio Congreso, con la presencia de los congresales electos, quienes deben votar entre sus propios integrantes a la mesa directiva del cuerpo.
Eso implica que la reunión convocada por Kicillof corresponde al Consejo Provincial —el órgano ejecutivo del partido— y no al Congreso Provincial, que es el ámbito donde eventualmente debería oficializarse la designación de Kirchner. En el peronismo bonaerense nadie desconoce que, más allá de la letra de la Carta Orgánica, el verdadero mensaje del viernes podría no estar en los cargos que se discutan dentro del salón, sino en quiénes decidan sentarse en la mesa.
La paz entre el kicillofismo y el kirchnerismo no llega a pesar de la renovación de autoridades. Por ese motivo, el rol del líder camporista dentro del PJ no pasará desapercibido y cualquier movimiento será mirado con lupa.
Lo concreto es que desde el cristinismo sostienen que es prioritario denunciar la situación judicial que atraviesa Cristina Fernández y su proscripción. De hecho, cada dirigente de La Cámpora que asume la presidencia local del PJ lo deja en claro y marca diferencias con el resto del peronismo.
Varias fuentes comentaron que Axel Kicillof trabajó para tener mayoría en el Congreso y lo hacía saber en cada charla que tenía con dirigentes. En ese sentido, de los más de dos mil congresales, el MDF se aseguró la mayoría por las dudas.
El Consejo Provincial contiene integrantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y del kirchnerismo. Como ya contó La Tecla, ahora el Gobernador traza perspectivas políticas en torno a la orientación que propone para el partido y para el futuro del peronismo en la provincia de Buenos Aires.
“Verónica va a tener un rol protagónico en cuanto al manejo político e institucional del partido”, manifestaron desde el entorno de Kicillof. La definición ubica a la Vicegobernadora y vicepresidenta del PJ como una de las principales responsables del funcionamiento interno del justicialismo y de la articulación con los distintos sectores que conviven dentro del espacio.
Sobre el rol del intendente de La Plata, Julio Alak, explicaron que “va a estar a cargo de la formación y de la recuperación del partido como espacio de contención”. Cerca de Kicillof señalan que el jefe comunal tendrá una función orientada a fortalecer la estructura partidaria y a reactivar instancias de debate y formación política que permitan revitalizar la vida interna del PJ.
Asimismo, manifestaron que uno de los principales objetivos será “volver a traer a todos los que dejaron de participar y a los que no se sintieron interpelados”. La frase resume uno de los diagnósticos que circula dentro del oficialismo provincial sobre el estado actual del peronismo y sobre los desafíos que enfrenta la nueva conducción partidaria.
Dentro del kicillofismo son varias las voces que entienden que en los últimos años el PJ perdió parte de su capacidad de convocatoria y de contención para distintos sectores de la militancia y de la dirigencia. En ese sentido, la apuesta pasa por reconstruir ese entramado político con una lógica más amplia, con mayor presencia territorial y con instancias de participación que permitan volver a integrar a dirigentes y militantes que se alejaron de la vida partidaria.
En ese ámbito se definirán los cargos formales y se delineará el esquema de trabajo que acompañará la estrategia política del mandatario en esta etapa al frente del partido. También se espera que allí comiencen a establecerse los lineamientos que orientarán el funcionamiento del justicialismo bonaerense en los próximos meses, en un contexto político atravesado por la reorganización del peronismo a nivel nacional.
El desafío del PJ provincial consiste en equilibrar las distintas corrientes que conviven dentro del partido mientras impulsa una agenda política propia. La articulación entre el kicillofismo, el kirchnerismo y los distintos sectores del peronismo territorial será uno de los factores que definirán el alcance de esta nueva etapa del PJ bonaerense.