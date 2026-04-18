Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de abril de 2026 PREOCUPACIÓN

Para el SUTEBA, no alcanza: pidió una acción coordinada por las amenazas en escuelas

El principal gremio docente del país reclamó que haya una intervención “interministerial” y que no se deje el asunto exclusivamente en manos de las autoridades educativas.

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