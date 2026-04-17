Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de abril de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Trabajadores de los hoteles de Chapadmalal en alerta: del mantenimiento al desalojo

Mientras el gobierno de Milei avanza con la licitación por 30 años del histórico complejo hotelero, más de 20 familias temen perder su vivienda y su fuente laboral. La AABE notificó a los empleados que viven dentro del predio para que desocupen sus hogares en diez días.

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