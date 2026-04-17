17 de abril de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Trabajadores de los hoteles de Chapadmalal en alerta: del mantenimiento al desalojo
Mientras el gobierno de Milei avanza con la licitación por 30 años del histórico complejo hotelero, más de 20 familias temen perder su vivienda y su fuente laboral. La AABE notificó a los empleados que viven dentro del predio para que desocupen sus hogares en diez días.
En medio de los planes del gobierno de Javier Milei para privatizar el histórico complejo hotelero de Chapadmalal, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) notificó a un grupo de empleados que viven y trabajan en el predio. La intimación les exige abandonar sus viviendas en un plazo de diez días, generando temor entre las familias de que se trate del primer paso hacia despidos y desalojo.
La medida sorprendió a los trabajadores que, a pesar de la paralización de actividades impuesta por la administración nacional, continuaron cumpliendo tareas de mantenimiento y resguardo de las instalaciones. La llegada del aviso de la AABE encendió las alertas y multiplicó la incertidumbre sobre el futuro laboral y habitacional de unas 20 familias que aún residen en el lugar.
Durante décadas, parte del personal que se desempeña en Chapadmalal contó con viviendas dentro del complejo, cedidas en carácter de préstamo mientras cumplían sus funciones, con servicios básicos a cargo propio. Sin embargo, la interrupción de la actividad turística y el cierre de los programas sociales dejaron a estos empleados prácticamente en mantenimiento pasivo del espacio, vigilado periódicamente por fuerzas federales.
La situación viene tensa tras los anuncios oficiales del 25 de marzo, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró en conferencia de prensa que el gobierno avanza en los preparativos para licitar la concesión del complejo por 30 años, marcando un horizonte incierto para quienes hoy habitan y sostienen Chapadmalal.