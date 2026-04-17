Boleto Universitario: el beneficio por municipio y cuántos viajes cubre por usuario
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Transporte, detalló cómo será el beneficio y a quiénes alcanza. Qué dice el decreto oficializado este viernes.
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El gobierno bonaerense oficializó la continuidad del Boleto Especial Educativo para 2026 mediante el Decreto 390/2026, que aprobó el convenio entre el Ministerio de Transporte y Nación Servicios S.A. para mantener el sistema de recarga automática de la tarjeta SUBE. La medida alcanza a estudiantes universitarios, terciarios y de formación profesional de la provincia.
El objetivo central del acuerdo es garantizar que durante todo el ciclo lectivo continúe vigente el esquema de acreditación masiva del beneficio sin que cada alumno tenga que realizar gestiones mensuales para cargar el saldo. De esta manera, el gobierno de Axel Kicillof, a través de la cartera que conduce Martín Marinucci, buscan sortear la asfixia financiera con una medida que aliviana a miles de jóvenes bonaerenses.
El convenio establece que el Ministerio de Transporte enviará de manera periódica a Nación Servicios el padrón completo de beneficiarios habilitados para recibir la recarga. Con esa información, la empresa valida los registros y procesa la acreditación del monto correspondiente en cada tarjeta
Dentro del sistema administrativo se detallan además las categorías específicas que integran la operatoria del programa. El acuerdo identifica por separado el Boleto Estudiantil Terciario, el Boleto Estudiantil Universitario y el Boleto para Formación Profesional, lo que permite segmentar la carga de fondos según el tipo de beneficiario y el nivel educativo alcanzado. Esa clasificación es la base sobre la que luego se calculan las recargas mensuales que recibe cada usuario dentro del sistema SUBE.
En tanto, cada usuario efectivo recibirá hasta 45 viajes mensuales, tomando como referencia la tarifa mínima vigente en cada municipio o región, por lo que el monto mensual varía según el valor del boleto local.
En total, se proyecta alcanzar a 376.850 posibles beneficiarios en toda la provincia de Buenos Aires. La mayor concentración de usuarios sigue estando en el conurbano y en La Plata, donde se concentra la mayor matrícula universitaria y terciaria.
En el AMBA se prevén 282.654 usuarios, con una carga mensual de $32.482,35 por estudiante, mientras que en La Plata, Berisso y Ensenada se estiman 50.812 usuarios, con una acreditación mensual de $35.375,40 por persona, siempre equivalente a 45 pasajes mensuales.
En el interior bonaerense, los montos cambian según la tarifa local. En Azul, por ejemplo, se establecen 802 usuarios, con una recarga mensual de $63.000 por alumno. En Bahía Blanca, el beneficio alcanzaría a 9.942 estudiantes, con una acreditación de $69.525 por mes. En Balcarce, se proyectan 774 beneficiarios, con $54.135 mensuales para cada uno.
En General Pueyrredón el boleto cubrirá a 21.341 usuarios, con una carga mensual de $69.750 por estudiante, mientras que en Junín se prevén 889 beneficiarios, con $54.000 por persona. En Necochea se estiman 117 estudiantes con $56.190,15 mensuales, y en Olavarría unos 1.658 usuarios, con $59.850 por mes para cada tarjeta habilitada.
Otros distritos muestran diferencias aún más marcadas por el costo del transporte local. En Pergamino, cada beneficiario recibirá $104.973,75 mensuales para cubrir sus 45 viajes, con una proyección de 594 usuarios, mientras que en Pinamar el monto asciende a $118.128,60 por estudiante, aunque con apenas 37 beneficiarios estimados. En Villa Gesell, la recarga mensual trepa a $135.000 por persona, también para un universo reducido de estudiantes.
En ciudades con menor cantidad de usuarios, el esquema también exhibe fuertes diferencias. En San Nicolás se calculan 1.511 beneficiarios con $70.031,70 mensuales, en Tandil se proyectan 4.840 estudiantes con $67.791,15 por mes, y en Ramallo se estiman 98 usuarios con una carga de $38.250 por alumno. En Punta Indio, en tanto, sólo se contemplan 15 usuarios, con una recarga de $22.500 mensuales por tarjeta.