17 de abril de 2026
EN ROJO
Crisis en IOMA: AMP cortó la atención por falta de pago y afiliados quedan a la deriva
La Agremiación Médica Platense puso en marcha una protesta con el corte de servicios mientras reclama que le paguen lo que se le adeuda. La medida será por 72 horas.
La crisis entre el IOMA y los médicos platenses sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que la Agremiación Médica Platense (AMP) resolviera suspender durante 72 horas la atención a los afiliados de la obra social bonaerense por el atraso en el pago de prestaciones correspondientes a los últimos dos meses. La medida comenzó a regir desde las 0 horas del viernes 17 de abril y se mantendrá hasta que el Instituto regularice la deuda que mantiene con los profesionales.
La decisión fue tomada durante una reunión plenaria del Consejo Directivo de la entidad, donde se informó que, pese a las gestiones realizadas en las últimas semanas para destrabar la situación, el organismo provincial sólo concretó un pago parcial que dejó a una importante cantidad de médicos sin cobrar sus honorarios. Desde la conducción de la AMP advirtieron que el incumplimiento del cronograma de pagos ya impacta directamente en el funcionamiento del sistema y en el sostenimiento económico de los profesionales.
Desde la entidad remarcaron que la suspensión alcanzará a las prestaciones habituales para afiliados del IOMA, aunque quedarán exceptuadas las guardias, las emergencias y las cirugías oncológicas. Sin embargo, el conflicto podría escalar aún más en los próximos meses, ya que el Consejo Directivo resolvió que, si vuelven a repetirse demoras en la acreditación de fondos, se avanzará nuevamente con medidas similares y con una reducción progresiva de las agendas destinadas a pacientes de la obra social provincial.
En medio del reclamo, IOMA comunicó una propuesta de actualización arancelaria que incluía un incremento lineal del 6% para las prestaciones médicas y una suba en los copagos que pasarían a $5.500 para el bono A, $6.000 para el bono B y $7.000 para el bono C. La oferta fue rechazada de manera contundente por los profesionales, que la consideraron insuficiente frente al atraso acumulado y al deterioro del poder adquisitivo de los honorarios.
El presidente de la Agremiación Médica Platense, Gastón Quintans, sostuvo al finalizar el encuentro que la situación generó un fuerte malestar entre los médicos. “Fue una reunión dura, con mucho reclamo por parte de los colegas y con justa razón, ya que siendo el día 16 del mes aún no habían percibido sus honorarios muchos de ellos”, señaló, al tiempo que confirmó que hubo acuerdo unánime para avanzar con las medidas de fuerza en caso de que el Instituto vuelva a incumplir.
La nueva disputa vuelve a poner bajo cuestionamiento la administración del IOMA, una obra social que en los últimos meses acumuló denuncias por demoras en pagos, dificultades en la atención y crecientes tensiones con prestadores. Mientras tanto, como ocurre en cada conflicto, quienes quedan atrapados en el medio son miles de afiliados bonaerenses que ahora enfrentan nuevas restricciones para acceder a la atención médica.
Días atrás, el senador provincial Marcelo Leguizamón Brown, del bloque Hechos, dijo que “lo único que le faltaba” al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) era el hackeo que sufrió el mes pasado, cuando un grupo de crackers que se hacen llamar Chronus Team, anunciaron que habían accedido a datos de dos millones de afiliados a la obra social de los estatales bonaerenses.
“Es la gota que rebalsó el vaso. Era lo único que le faltaba al IOMA”, dijo Leguizamón Brown en diálogo con “Desconfiados”, al aire de Cadena Río FM 88.7. El legislador, que presentó un pedido de informes por el ataque cibernético y además viene siguiendo la situación del Instituto en general, dijo que en la mutual estatal “hay un deterioro que viene avanzando a pasos agigantados”.
“Finalmente, termina siendo una discusión ideológica. Y es una locura pensar que la salud de miles de vecinos nuestros esté en medio de una discusión ideológica”, afirmó el senador. “En los últimos tres o cuatro años vimos que el IOMA se ha peleado con la Agremiación Médica Platense, se ha peleado con la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA), se ha peleado con los anestesistas, se ha peleado con los médicos, se ha peleado con los ginecólogos... Es una cuestión ideológica venir a pelearse con el sistema de salud, dejando desamparado al afiliado.”