Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de abril de 2026 EN ROJO

Crisis en IOMA: AMP cortó la atención por falta de pago y afiliados quedan a la deriva

La Agremiación Médica Platense puso en marcha una protesta con el corte de servicios mientras reclama que le paguen lo que se le adeuda. La medida será por 72 horas.

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