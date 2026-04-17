Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de abril de 2026 JUDICIALES

Reforma laboral en disputa: el Gobierno va a la Corte con un per saltum

La administración nacional busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa para revertir la cautelar que suspendió más de 80 artículos de la Ley 27.802, en medio de un fuerte conflicto con la CGT y advertencias oficiales sobre el impacto económico y la incertidumbre en el mercado laboral.

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