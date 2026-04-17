Volver | La Tecla Informe Especial 17 de abril de 2026 COOPERATIVAS ELéCTRICAS

Por Sebastián Lalaurette

Un panorama de alta tensión

Las pequeñas distribuidoras de energía del interior bonaerense están en crisis. Y ahora, además, están a punto de sufrir el golpe simultáneo de tres factores que pueden dejarlas fuera de combate

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