17 de abril de 2026
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Kicillof destina $12.300 millones a la empresa estatal de gas en medio de la presión fiscal
El gobierno bonaerense formalizó una transferencia de fondos por hasta $12.300 millones a Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA), con el objetivo de garantizar su funcionamiento y sostener la expansión del servicio durante 2026. El decreto también establece que los desembolsos se realizarán de forma mensual y estarán sujetos a revisión por Economía.
La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof, junto a los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura), Pablo López (Economía) y Carlos Bianco (Gobierno). El aporte se realizará bajo la figura de “aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital”.
Según se detalla en la norma, los fondos estarán destinados a asegurar la operatividad de la compañía estatal, creada en 2004 para ampliar la red de distribución de gas en zonas donde no llegan los concesionarios privados. La empresa tiene a su cargo tanto la distribución por redes como la comercialización de distintas formas de gas, además de tareas complementarias como mantenimiento e infraestructura.
Desde el Ejecutivo argumentaron que la inyección de recursos busca “garantizar la calidad de vida de los habitantes” y responder a la demanda del servicio en localidades sin cobertura, en línea con el carácter de interés público que reviste la expansión de redes domiciliarias.
El decreto también establece que los desembolsos se realizarán de forma mensual y estarán sujetos a revisión por parte del Ministerio de Economía, lo que habilita eventuales modificaciones en el cronograma según la disponibilidad financiera.
La decisión se enmarca en el Presupuesto 2026, que ya contemplaba un refuerzo de capital para BAGSA. En términos políticos, el movimiento refuerza el rol de la empresa estatal en un contexto de debate nacional sobre el futuro de los servicios públicos y el alcance de la intervención estatal en sectores estratégicos como la energía.