Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de abril de 2026 CLINK CAJA

Kicillof destina $12.300 millones a la empresa estatal de gas en medio de la presión fiscal

El gobierno bonaerense formalizó una transferencia de fondos por hasta $12.300 millones a Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA), con el objetivo de garantizar su funcionamiento y sostener la expansión del servicio durante 2026. El decreto también establece que los desembolsos se realizarán de forma mensual y estarán sujetos a revisión por Economía.

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