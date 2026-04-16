16 de abril de 2026
POR ESPAÑA
Gira internacional de Kicillof: búsqueda de inversiones, reuniones y críticas a Milei
El gobernador comenzó su primera gira internacional por España, donde mantuvo encuentros con la vicepresidenta Yolanda Díaz y se reunió con empresarios europeos para buscar inversiones para la provincia. También presentó su libro con cuestionamientos a las políticas de Milei
En el marco de su primera salida como Gobernador por el viejo continente, Axel Kicillof hizo pie en España para mantener una serie de encuentros con dirigentes locales y empresarios, además de presentar su último libro y realizar fuertes críticas al gobierno de Javier Milei, en un nuevo paso hacia la candidatura presidencial del mandatario bonaerense.
En primer término, este jueves se reunió en Madrid con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez, para abordar diferentes aspectos vinculados a fortalecer la cooperación conjunta, donde destacaron los avances en políticas laborales que se implementaron tanto en suelo bonaerense como en la capital española.
Algunas de las políticas que destacaron fueron la ampliación de licencias parentales y el reconocimiento para trabajadoras particulares. Además, teniendo en cuenta el reciente fallo judicial de la Suprema Corte bonaerense en torno al funcionamiento de las plataformas digitales, se analizaron los avances en materia de derechos laborales de sus trabajadores y los desafíos que presenta la implementación de la normativa.
En ese sentido, el mandatario bonaerense expuso algunas políticas públicas argentinas que fueron de interés, como la implementación del Procedimiento preventivo de crisis, las políticas contra el trabajo infantil, la implementación de mesas de productividad que involucraban al Ministerio de Producción, sindicatos y empresas para sectores seleccionados; y la ley que regula el teletrabajo.
Horas más tarde, el gobernador se vio las caras con empresarios para evaluar y potenciar las perspectivas de las inversiones en la provincia de Buenos Aires, y analizar la coyuntura argentina y global en el marco de un escenario mundial inestable.
Junto con participaron representantes del sector energético, tecnológico, alimenticio, de entretenimientos y de fondos de inversión, los empresarios se manifestaron interesados en conocer las condiciones del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, que impulsó el gobierno bonaerense con el respaldo de la Legislatura.
Allí, Kicillof destacó: “Llevamos más de seis años gobernando la provincia de Buenos Aires, que reúne al 40% de los argentinos y representa al motor de la industria, el agro y la actividad económica de nuestro país”. “Hemos pasado por diferentes etapas, siempre con planificación para fortalecer la infraestructura, la educación y la salud, tanto en los grandes centros urbanos como en el interior. Ahora, también estamos enfocados en acompañar a una población que hace frente a una crisis muy profunda ocasionada por las políticas económicas del Gobierno nacional”, expresó.
“En un mundo convulsionado, se abren nuevas posibilidades para América Latina y Europa: tenemos el desafío de pensar nuestra inserción internacional, y si lo hacemos en conjunto podemos lograr algo novedoso y muy potente”, sostuvo el Gobernador y concluyó: “Es fundamental que exploremos toda la potencialidad de la cooperación entre nuestras regiones para encontrar herramientas que permitan fortalecer la integración y desarrollar mejores oportunidades”.
Por la tarde, el gobernador presentó su último libro: De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico. La cita fue en El Ateneo de Madrid y estuvo acompañado por el politólogo Pablo Simón.
En dicha presentación, el mandatario volvió a polarizar con el gobierno nacional: “Los supuestos libertarios de hoy están a kilómetros de distancia de lo que decían los liberales clásicos como Adam Smith, que pedía la intervención del Estado para impedir la conformación de monopolios y promover la educación".
"La historia del pensamiento económico no es una escalera hacia una verdad única: al contrario, hay miradas y escuelas distintas justamente porque existe una disputa acerca del sentido de la realidad y de cómo transformarla”, sostuvo el mandatario bonaerense en un auditorio con un buen marco de público.
"Los problemas que tenemos hoy, como el control de los flujos de capitales financieros especulativos, exceden las fronteras y los instrumentos de un solo país. Las respuestas ya no pueden ser estrictamente nacionales, deben ser regionales". “En este mundo que se reconfigura, debemos ser capaces de construir una nueva etapa, con sus teorías y sus herramientas, pero sin cambiar las prioridades: la justicia social, la soberanía económica y, en definitiva, la felicidad para el pueblo”, concluyó.