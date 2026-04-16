16 de abril de 2026
UNA BUENA
La Nación cedió y les dio más poder a las provincias para controlar los subsidios
Las defensorías del pueblo provinciales, incluida la bonaerense, podrán intervenir en la verificación de los subsidios a la energía en sus territorios.
Las defensorías del pueblo de las diferentes provincias, incluida la de Buenos Aires, ahora tienen más poder para determinar a quiénes corresponde asignar subsidios en las tarifas de energía.
El cambio dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación es una cesión a un reclamo que venían realizando los organismos de control provinciales, y apunta a que el otorgamiento y mantenimiento de estos beneficios sea controlado por las propias provincias.
El defensor adjunto del pueblo bonaerense, Walter Martello, celebró la novedad, afirmando que la modificación hará que el sistema sea más transparente.
“Esta incorporación es fundamental ante la creciente complejidad del esquema de segmentación tarifaria. Para garantizar criterios de equidad y transparencia, se impulsa la participación de las defensorías en los procesos de control de los subsidios asignados a usuarios residenciales”, destacó el funcionario.
Las defensorías provinciales actuarán como órganos de contralor institucional y colaborarán en la evaluación de las asignaciones de subsidios, utilizando parámetros ligados a la situación patrimonial de los usuarios.
Entre las funciones que les caben está la detección de inconsistencias e inclusiones indebidas en los esquemas de subsidios y fortalecer la transparencia del sistema. También podrán emitir recomendaciones a las autoridades regulatorias.
Esto último los defensores del pueblo de varias provincias ya lo vienen haciendo, en general en el sentido de pedir que no se restrinjan los subsidios.
“El desafío no es solo ordenar las tarifas, sino garantizar que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan, bajo reglas claras y verificables. Si bien el cupo dispuesto es un mecanismo que debería revisarse, ahora contamos con una herramienta concreta para avanzar en ese sentido”, dijo Martello.