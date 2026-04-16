Apps
Jueves, 16 abril 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
16 de abril de 2026
UNA BUENA

La Nación cedió y les dio más poder a las provincias para controlar los subsidios

Las defensorías del pueblo provinciales, incluida la bonaerense, podrán intervenir en la verificación de los subsidios a la energía en sus territorios.

La Nación cedió y les dio más poder a las provincias para controlar los subsidios
Compartir

Las defensorías del pueblo de las diferentes provincias, incluida la de Buenos Aires, ahora tienen más poder para determinar a quiénes corresponde asignar subsidios en las tarifas de energía.

El cambio dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación es una cesión a un reclamo que venían realizando los organismos de control provinciales, y apunta a que el otorgamiento y mantenimiento de estos beneficios sea controlado por las propias provincias.

El defensor adjunto del pueblo bonaerense, Walter Martello, celebró la novedad, afirmando que la modificación hará que el sistema sea más transparente.

“Esta incorporación es fundamental ante la creciente complejidad del esquema de segmentación tarifaria. Para garantizar criterios de equidad y transparencia, se impulsa la participación de las defensorías en los procesos de control de los subsidios asignados a usuarios residenciales”, destacó el funcionario.

Las defensorías provinciales actuarán como órganos de contralor institucional y colaborarán en la evaluación de las asignaciones de subsidios, utilizando parámetros ligados a la situación patrimonial de los usuarios.

Entre las funciones que les caben está la detección de inconsistencias e inclusiones indebidas en los esquemas de subsidios y fortalecer la transparencia del sistema. También podrán emitir recomendaciones a las autoridades regulatorias.

Esto último los defensores del pueblo de varias provincias ya lo vienen haciendo, en general en el sentido de pedir que no se restrinjan los subsidios.

“El desafío no es solo ordenar las tarifas, sino garantizar que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan, bajo reglas claras y verificables. Si bien el cupo dispuesto es un mecanismo que debería revisarse, ahora contamos con una herramienta concreta para avanzar en ese sentido”, dijo Martello.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

CAMBIO EN LA TERCERA

Los violetas se ordenan en la sección más cara al peronismo

La designación de Juan Pedro Aquino como nuevo coordinador de concejales de LLA en la tercera sección electoral apunta a fortalecer al espacio libertario en el bastión peronista más fuerte del conurbano y del país.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Municipios bajo la lupa: multas y un escándalo por $50 mil millones

Pareja viene con un plan bajo el brazo

Obra pública: los empresarios apuntan a Katopodis ante una deuda millonaria

Lo durmieron: desplazaron a Romo como presidente del bloque de Diputados

Polémica en la costa bonaerense: avanzan sobre una playa en medio de un conflicto ambiental

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET