Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de abril de 2026 CAMBIO EN LA TERCERA

Los violetas se ordenan en la sección más cara al peronismo

La designación de Juan Pedro Aquino como nuevo coordinador de concejales de LLA en la tercera sección electoral apunta a fortalecer al espacio libertario en el bastión peronista más fuerte del conurbano y del país.

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