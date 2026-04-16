16 de abril de 2026
CAMBIO EN LA TERCERA
Los violetas se ordenan en la sección más cara al peronismo
La designación de Juan Pedro Aquino como nuevo coordinador de concejales de LLA en la tercera sección electoral apunta a fortalecer al espacio libertario en el bastión peronista más fuerte del conurbano y del país.
La Libertad Avanza (LLA) quiere ir por todo en la provincia de Buenos Aires, y específicamente en la tercera sección electoral, el bastión más fuerte del peronismo en el conurbano bonaerense y en el país en general. En los últimos días se produjeron movimientos que apuntan a una intención del espacio libertario de ordenarse en ese territorio en busca de arrebatar, en el próximo turno electoral, intendencias en distritos importantes.
En ese sentido, el partido violeta anunció la designación de Juan Pedro Aquino como coordinador de concejales en la sección, una tarea que apunta a armar un frente que le pueda disputar a Fuerza Patria espacios de poder en el Gran Buenos Aires.
El coordinador seccional de LLA, Fabricio Martínez, un hombre alineado con Sebastián Pareja, diputado nacional y presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, eligió a Aquino, concejal de Almirante Brown, porque ya venía trabajando con ediles de otros distritos de la Tercera.
La designación de Aquino se inscribe en una serie de movidas para ordenar y consolidar a LLA en la sección. Pareja terció en una disputa interna en Quilmes y designó como referente en el distrito a la concejal Estefanía Albasetti, ex integrante de las “Fuerzas del Cielo” y ahora referente del karinismo.