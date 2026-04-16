16 de abril de 2026
HASTA LA RURAL SE QUEJA
Pronóstico de tormenta: los despidos en el SMN sacuden al interior bonaerense
Las desvinculaciones en todo el país, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, no sólo dejan a familias sin ingreso sino que además provocan riesgos en el cielo y en la tierra, advierten desde distintos sectores. Habrá un paro en protesta por el recorte.
Los efectos de los despidos concretados por el gobierno en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pueden tener efectos que van mucho más allá de quitarles un ingreso a 140 familias, advierten desde distintos sectores, mientras el recorte impacta en el interior de la provincia de Buenos Aires.
En efecto, la disminución de personal en las 26 estaciones meteorológicas distribuidas en distintos puntos del territorio bonaerense inciden en la precisión de los pronósticos, pero también de la previsión de incidentes y la emisión de alertas.
Esto es clave para los partidos que periódicamente sufren inundaciones por las lluvias, ya que las estaciones de observación monitorean datos de humedad, presión y temperatura y ayudan a determinar la proximidad de eventos climáticos extremos.
De hecho, la propia Sociedad Rural Argentina (SRA), de buena relación con el gobierno de Javier Milei, salió a quejarse por la decisión de despedir a 140 empleados del SMN, la mayoría de ellos observadores meteorológicos, y el anuncio de que otros 100 están en la picota.
Entre los trabajadores ya cesanteados hay algunos que se desempeñaban en las estaciones de Olavarría, Trenque Lauquen, Bolívar, Dolores y Nueve de Julio, asolados por graves inundaciones el año pasado. También en distritos del conurbano como Pilar y Morón y en La Plata.
La Sociedad Rural le hizo llegar al gobierno libertario su preocupación por el recorte de personal en el SMN, que puede afectar directamente a la agricultura, ya que los productores se guían por los datos meteorológicos para planificar su actividad. Una menor imprecisión en las previsiones del clima podría redundar en menor productividad y menos ingresos por exportaciones, ya que el campo estaría menos alerta ante heladas y granizo, fenómenos que perjudican buena parte de las cosechas.
Pero no sólo en la tierra puede haber problemas: también en el cielo. En la actividad aeronáutica se guían por las previsiones e informes técnicos del Servicio Meteorológico, ya que las variaciones del clima pueden determinar que los aviones no despeguen y los vuelos deban cancelarse y reprogramarse. La falta de precisión o incluso la no emisión de alertas amenazan la seguridad de los vuelos.
Por lo pronto, el viernes 24 no volarán aviones entre las 5 y las 12, ya que para esa jornada la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro en protesta por la reducción del plantel del SMN.
El ajuste en el sistema también hace que haya un menor monitoreo sobre modelos climáticos que dan cuenta de fenómenos como El Niño, con un aumento progresivo en las precipitaciones que pueden generar grandes inundaciones como la que asoló a Bahía Blanca hace algo más de un año.
“Estamos desprotegiendo a toda la población”, advirtió la trabajadora del SMN Silvina Romano.