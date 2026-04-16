Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de abril de 2026 HASTA LA RURAL SE QUEJA

Pronóstico de tormenta: los despidos en el SMN sacuden al interior bonaerense

Las desvinculaciones en todo el país, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, no sólo dejan a familias sin ingreso sino que además provocan riesgos en el cielo y en la tierra, advierten desde distintos sectores. Habrá un paro en protesta por el recorte.

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