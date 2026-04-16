16 de abril de 2026
OCTAVA SECCIÓN
El escáner de Desconfiados: Sabrina Morales y Soledad Pedernera
Historial político y militante de las concejalas de La Libertad Avanza que asumieron en diciembre de 2025
El Concejo Deliberante de La Plata atraviesa un nuevo escenario político. La Libertad Avanza pasó de 4 a 7 concejales, aunque con una fuerte fragmentación interna. El bloque se divide en distintos espacios con referencias propias y equilibrios inestables.
Dentro de ese armado aparece Soledad Pedernera, nacida en Claypole, con pasado como Parlamentaria del Mercosur, es concejala desde 2025 con trayectoria previa en el peronismo y el vecinalismo. Su recorrido incluye el paso por Juntos por el Cambio antes de alinearse definitivamente con el proyecto violeta.
En las elecciones legislativas de 2021, ocupó el décimo lugar en la lista de precandidatos a concejales de Juntos por el Cambio en La Plata, con el respaldo del entonces intendente Julio Garro.
Referenciada en el esquema nacional de Santiago Caputo, Pedernera construyó un perfil propio dentro del bloque. Ganó notoriedad por su postura contra el lenguaje inclusivo y por definirse públicamente como “concejal de Javier Milei”.
Tiene un pasado laboral que combina el ámbito privado con la función pública, según pudo averiguar La Tecla, la concejala militante de las fuerzas del cielo, trabajó en el área de cobranzas de la multinacional Mercado Libre, posteriormente fue funcionaria del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, antes de llegar al reciento local.
Por su parte, Sabrina Morales representa el ala más militante de La Libertad Avanza. Sin antecedentes en otros partidos, llegó al Concejo en la ola libertaria y se posiciona dentro del armado bonaerense ligado a Karina Milei y Sebastián Pareja.
Morales también quedó en el centro de la escena por replicar la polémica contra el lenguaje inclusivo y por iniciativas que buscan hacerlo optativo. Además, buscó marcar un perfil de austeridad desde su llegada al Concejo, porque cuando puso un pie en el Palacio Municipal lo primero que hizo fue pintar ella misma las paredes de su oficina, intentando exponer el mal desempeño del oficialismo en términos de cuidado y mantenimiento edilicio.
Mientras tanto, el bloque libertario avanza con una estrategia de control sobre el Ejecutivo local, revisando contratos y convenios. En ese marco, ya detectaron irregularidades en el sistema de Estacionamiento Medido que será debatido en sesión.
La concejal de 41 años, actualmente está estudiando la carrera de Ciencias Políticas en la UNLP, y no tiene pasado comercial que la vincule a otros trabajos en el ámbito privado.
Por otro lado, en el Deliberante platense preside la Comisión de Ambiente y Calidad de Vida, es así que hace unos meses a través de sus redes sociales, cuestionó el destino de los recursos asignados al área ambiental por parte del municipio.
En su reciente paso por un medio local, adelantó que impulsarán una iniciativa para trasladar el trabajo legislativo a los barrios. "Vamos a lanzar el programa 'La banca sale a la calle', para escuchar directamente a los vecinos y mostrar la realidad que viven. "Hay un gran abandono en muchos sectores de la ciudad y creemos que el Concejo tiene que estar más cerca de esa realidad", concluyó.