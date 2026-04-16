16 de abril de 2026
LA MUERTE DEL 10
Juicio por Maradona: denuncian que Luque quiso empantanar el proceso con una declaración sorpresiva
El neurocirujano amplió su indagatoria de manera inesperada y se suspendieron testimonios clave. El abogado de Verónica Ojeda y de Dieguito Fernando, Mario Baudry, señaló que el imputado realizó una maniobra para dilatar el litigio. El debate volvió a tensarse dentro y fuera de los tribunales de San Isidro
El segundo día del nuevo juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona dejó una escena cargada de tensión en los tribunales de San Isidro. La jornada cambió por completo cuando el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales imputados, decidió ampliar su declaración de forma imprevista y alteró el cronograma previsto por el tribunal.
La decisión obligó a postergar testimonios que estaban programados para esa audiencia y provocó una inmediata reacción de las querellas, que interpretaron el movimiento como una estrategia defensiva. Entre las voces más críticas apareció el abogado Mario Baudry, representante de Verónica Ojeda y de Dieguito Fernando Maradona.
“Luque declaró repentinamente para que nadie esté preparado para hacerle preguntas”, lanzó Baudry ante la prensa al salir de la sala. El letrado sostuvo además que la defensa del médico rompió las reglas habituales de previsibilidad en este tipo de debates. “No dejaron comenzar el juicio como correspondía. Esto no es improvisación, es una maniobra para descolocar a las partes acusadoras”, remarcó.
Durante su exposición, Luque insistió en que no tuvo responsabilidad penal en la muerte del exfutbolista. Afirmó que quería a Maradona, lo definió como “su ídolo” y atribuyó el fallecimiento a un infarto. Sin embargo, evitó responder preguntas de las partes, lo que profundizó el malestar entre fiscales y abogados de la familia.
Como consecuencia de ese giro inesperado, quedaron reprogramadas declaraciones consideradas relevantes para el expediente, entre ellas la de Gianinna Maradona, la de un médico forense y la de un efectivo policial vinculado a los controles en la vivienda de Tigre donde murió el exjugador.
La defensa de Luque, encabezada por Francisco Oneto, también intentó incorporar material audiovisual de una entrevista televisiva como prueba documental. El planteo fue rechazado por el tribunal, que consideró que se trataba de manifestaciones extrajudiciales sin valor directo para el debate.
Fuera de la sala, Baudry redobló sus críticas y afirmó que en el entorno médico existía preocupación previa por el desenlace fatal. Según dijo, en el expediente constan conversaciones donde algunos profesionales discutían cómo resguardarse legalmente si Maradona fallecía. Para la querella, esos elementos refuerzan la hipótesis de abandono y negligencia.
En la misma línea se expresó Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona. El abogado volvió a sostener que la muerte del excapitán argentino no fue un hecho inevitable, sino el resultado de una atención deficiente durante la internación domiciliaria.
En el proceso se juzga la conducta de siete imputados: Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora Nancy Forlini, el jefe de enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y el enfermero Ricardo Omar Almirón.
El juicio, reiniciado tras la nulidad del primer debate, busca determinar si existió abandono de persona y responsabilidades penales en la atención brindada al ídolo argentino en sus últimos días. La próxima semana continuará con las testimoniales suspendidas y con la expectativa puesta en nuevas pruebas y declaraciones.