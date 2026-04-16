Volver | La Tecla Nacionales 16 de abril de 2026 LA MUERTE DEL 10

Juicio por Maradona: denuncian que Luque quiso empantanar el proceso con una declaración sorpresiva

El neurocirujano amplió su indagatoria de manera inesperada y se suspendieron testimonios clave. El abogado de Verónica Ojeda y de Dieguito Fernando, Mario Baudry, señaló que el imputado realizó una maniobra para dilatar el litigio. El debate volvió a tensarse dentro y fuera de los tribunales de San Isidro

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