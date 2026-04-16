Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de abril de 2026 RICO.EN.DATA

¿Los jóvenes saben manejar el dinero? Curso del BAPRO en escuelas secundarias

La entidad financiera bonaerense arrancó la tercera edición de Rico.en.Data, un programa de formación para estudiantes de tercer año. Se hablará de ahorro, de precio y valor, de apuestas y de inversiones.

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