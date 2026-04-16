16 de abril de 2026
RICO.EN.DATA
¿Los jóvenes saben manejar el dinero? Curso del BAPRO en escuelas secundarias
La entidad financiera bonaerense arrancó la tercera edición de Rico.en.Data, un programa de formación para estudiantes de tercer año. Se hablará de ahorro, de precio y valor, de apuestas y de inversiones.
¿Qué tanto saben los jóvenes sobre cómo manejar el dinero y qué peligros evitar a la hora de invertir su plata o arriesgarla en aventuras de resultado incierto? La información es clave, y por eso el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) inició el tercer ciclo de Rico.en.Data, su curso de finanzas para alumnos de escuelas secundarias.
Se trata de un programa educativo orientado a estudiantes del tercer año, que incluye una clase de 100 minutos a cargo de instructores especializados, material audiovisual y una actividad grupal de cierre, además de un cuadernillo impreso con material complementario.
El año pasado, más de 109.000 alumnos de secundaria de todos los distritos bonaerenses completaron esta capacitación.
El lanzamiento de la tercera iteración del programa se realizó en Las Heras, en un acto del que participaron Juan Cuattromo, presidente del banco estatal, y Flavia Terigi, titular de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE). En la ocasión se dictó la primera clase del año a los alumnos de tercer año de todas las escuelas secundarias herenses. Fue en el Cine Teatro de la Sociedad Española.
Además de Cuattromo y Terigi, estuvieron el intendente local, Juan Manuel Cerezo, y el exintendente y ahora director del BAPRO, Javier Osuna.
“Creemos que el Banco Provincia no debe limitarse a otorgar créditos o beneficios a través de Cuenta DNI, sino que tiene la responsabilidad de reinvertir en la sociedad bonaerense mucho más de lo que genera como actividad bancaria”, dijo Cuattromo.
La formación del programa Rico.en.Data incluye nociones básicas sobre dinero, bancos, ahorro, precio y valor e inversiones, y también un apartado sobre las apuestas, cuyo auge entre los adolescentes preocupa a las autoridades.