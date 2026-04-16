Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de abril de 2026 ESTA MAÑANA

Violencia adolescente en San Martín: apuñaló a un compañero en la puerta de la escuela

Una alumna de primer año de secundaria atacó a un estudiante de tercer año, propinándole varias cuchilladas. El chico fue hospitalizado de urgencia y ella, detenida.

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