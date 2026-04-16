16 de abril de 2026
ESTA MAÑANA
Violencia adolescente en San Martín: apuñaló a un compañero en la puerta de la escuela
Una alumna de primer año de secundaria atacó a un estudiante de tercer año, propinándole varias cuchilladas. El chico fue hospitalizado de urgencia y ella, detenida.
Un hecho inesperado y terrible ocurrió esta mañana en una escuela secundaria de la ciudad bonaerense de San Martín, cuando una alumna de primer año atacó a un estudiante de tercero y le asestó varias puñaladas, dejándolo gravemente herido.
El suceso tuvo lugar en la entrada de la escuela secundaria 4, Dr. Ricardo Rojas, ubicada en la esquina de las calles Industria y Sargento Cabral.
El ataque, cuyos motivos se desconocen, ocurrió durante la entrada de los estudiantes al establecimiento. El chico atacado cayó al piso y su agresora se refugió en el interior del edificio, para evitar ser detenida.
Sin embargo, a la chica se la llevó la policía, mientras se iniciaba una causa en el fuero penal juvenil, mientras que al muchacho lo trasladaron de urgencia al hospital Eva Perón (ex Castex).
Las autoridades investigan si existía un vínculo previo entre ambos estudiantes que pudiera haber motivado la agresión, aunque no se descarta que se haya tratado de un blanco al azar.
En distintas provincias argentinas, entre ellas Buenos Aires, preocupa la aparición de mensajes amenazantes que incluyen la frase “Mañana tiroteo”. Se investiga si obedecen a un “reto viral” que circula a través de la plataforma TikTok.
El surgimiento de estos casos enciende las alarmas tras la tragedia ocurrida hace pocas semanas en un colegio santafesino, donde un alumno asesinó a otro (Ian Cabrera, de 13 años) con un arma de fuego.