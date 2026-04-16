Karina Milei y Adorni visitaron Vaca Muerta y encabezaron un acto con YPF
Los funcionarios nacionales viajaron a Neuquén para recorrer parte del yacimiento y participar de una actividad con la petrolera de bandera, en medio de un contexto político sensible por causas judiciales. El gobernador Rolando Figueroa no estuvo presente.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estuvieron este jueves en Neuquén con una agenda enfocada en Vaca Muerta, donde participaron de una actividad junto a YPF y recorrieron parte del complejo energético.
La comitiva llegó por la mañana al aeropuerto local y desde allí se trasladó en helicóptero hasta Loma Campana. En ese lugar fueron recibidos por el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, con quien compartieron un acto en el que se le otorgó a la empresa la distinción “Marca País Argentina”.
El reconocimiento apunta a destacar el peso de YPF en el sector energético y su rol dentro del desarrollo de Vaca Muerta, uno de los principales polos productivos del país. Además del acto, los funcionarios realizaron una recorrida por la zona para interiorizarse sobre el funcionamiento de las operaciones.
La visita se manejó con bastante hermetismo y sin demasiada información oficial previa. En la organización participó la senadora de La Libertad Avanza Nadia Márquez, y también formaron parte otros referentes del espacio y funcionarios nacionales vinculados a inversiones.
A nivel provincial, no hubo confirmación de una recepción formal por parte del gobierno neuquino, aunque si estuvo la Vicepresidente primera de la Legislatura neuquina: Zulma Reina.
La presencia de Adorni junto a Karina Milei también tuvo lectura política, ya que se da en medio de cuestionamientos e investigaciones sobre su patrimonio. En ese marco, el viaje se suma a otras apariciones públicas recientes en las que el Gobierno buscó mostrar respaldo al funcionario.
La actividad puso el foco en la importancia de Vaca Muerta y en el papel de YPF dentro del esquema energético nacional, en un contexto donde el sector sigue siendo clave para la economía argentina.