16 de abril de 2026
ALARMANTE
El modelo de Milei generó una pérdida de 400 puestos de trabajo diarios
Un informe de CEPA reveló que desde 2023 desaparecieron 30 empresas por día. La construcción, la industria y el transporte aparecen entre los sectores más golpeados por el ajuste.
La política económica del presidente Javier Milei sigue mostrando un fuerte impacto sobre el entramado productivo y el mercado laboral argentino. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y enero de 2026 se perdieron 317.179 empleos privados registrados y dejaron de operar 24.180 empresas en todo el país.
El relevamiento, elaborado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), señala que la cantidad de empleadores pasó de 512.357 a 488.177, lo que representa una caída del 4,7% en poco más de dos años. Traducido al ritmo diario, durante la gestión libertaria cerraron en promedio 30,5 empresas por día.
En paralelo, la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas cayó de 9.857.173 a 9.567.050, con una pérdida de 290.123 puestos formales, equivalente a 366 empleos menos por día. Si se suman además las trabajadoras de casas particulares, el retroceso del empleo privado registrado asciende a 317.179 puestos, es decir, unos 400 empleos destruidos por día desde la asunción de Milei.
Entre los sectores más afectados por el cierre de empresas aparece transporte y almacenamiento, que perdió 5.899 empleadores, seguido por comercio, con 5.463 cierres, servicios inmobiliarios, con 3.439, e industria manufacturera, con 2.894 empresas menos. En términos porcentuales, el transporte también lideró la caída, con una retracción del 14,9%.
En cuanto al empleo, el informe muestra que los mayores recortes se dieron en la administración pública, donde se eliminaron 86.108 puestos, seguida por la construcción, con 85.054 empleos menos, la industria manufacturera, con 79.150, y transporte y almacenamiento, con 60.367 trabajadores menos.
La construcción fue el rubro más golpeado en términos relativos: perdió 17,8% de su planta laboral en poco más de dos años. Detrás se ubicaron transporte, con una baja del 11,3%, y los servicios de organismos extraterritoriales, con un retroceso del 10,9%.
El deterioro también alcanzó al trabajo en casas particulares. El empleo registrado en ese segmento cayó de 629.660 a 602.605 trabajadoras, lo que implica una pérdida de 27.056 puestos, a razón de 34 empleos diarios. Según el informe, este sector funciona como un “termómetro sensible” de la economía porque refleja rápidamente el ajuste de los hogares frente a la caída del poder adquisitivo.
Otro dato que expone la magnitud del impacto es que el 99,74% de las empresas que cerraron durante este período correspondieron a firmas de hasta 500 trabajadores, lo que confirma que el ajuste golpeó con mayor fuerza a pequeñas y medianas empresas.
El informe del CEPA vincula esta dinámica con las medidas implementadas por el Gobierno nacional, entre ellas la quita de subsidios, la paralización de la obra pública, la caída del consumo y el freno en sectores estratégicos. En ese escenario, el mercado laboral formal se convirtió en uno de los principales damnificados del rumbo económico impulsado por Milei.