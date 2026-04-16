Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de abril de 2026 ALARMANTE

El modelo de Milei generó una pérdida de 400 puestos de trabajo diarios

Un informe de CEPA reveló que desde 2023 desaparecieron 30 empresas por día. La construcción, la industria y el transporte aparecen entre los sectores más golpeados por el ajuste.

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