Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de abril de 2026 BOLETíN OFICIAL

Cuentas aprobadas, pero con castigo: el Tribunal sancionó a funcionarios de varios municipios

Las resoluciones incluyen multas a intendentes, cargos solidarios, amonestaciones a áreas clave y reservas sobre temas que seguirán bajo revisión.

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