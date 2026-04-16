16 de abril de 2026
BOLETíN OFICIAL
Cuentas aprobadas, pero con castigo: el Tribunal sancionó a funcionarios de varios municipios
Las resoluciones incluyen multas a intendentes, cargos solidarios, amonestaciones a áreas clave y reservas sobre temas que seguirán bajo revisión.
Una nueva tanda de resoluciones del Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense aprobó las rendiciones 2024 de varios municipios, aunque con observaciones, multas, cargos y sanciones administrativas para distintos funcionarios. Los fallos alcanzan a distritos como Leandro N. Alem, Mercedes, Maipú, Villa Gesell, Hipólito Yrigoyen, Daireaux, Baradero, Marcos Paz, Presidente Perón, Lanús y también a Morón 2020 SAPEM. En la mayoría de los casos, las cuentas fueron aprobadas formalmente, pero con incumplimientos asentados y con responsabilidades individuales para intendentes, contadores, tesoreros, jefes de compras y otras autoridades.
Entre los casos de mayor peso aparecen Villa Gesell y Presidente Perón. En Villa Gesell, el Tribunal impuso multas millonarias al intendente Gustavo Barrera y a otros funcionarios, además de formular cargos solidarios por sumas adicionales y mantener temas bajo reserva para futuros pronunciamientos. En Presidente Perón también se aplicaron fuertes sanciones económicas a la intendenta Blanca Cantero, al contador municipal y a la jefa de Compras, junto con un cargo solidario por egresos desaprobados.
También hubo sanciones relevantes en Maipú, Marcos Paz, Baradero, Daireaux y Leandro N. Alem. En esos expedientes se repiten multas a jefes comunales, amonestaciones a responsables de Hacienda, Contaduría o Compras, y llamados de atención a otras áreas administrativas. En algunos casos, además, el Tribunal dejó abiertas reservas sobre aspectos todavía no resueltos, por lo que varios funcionarios seguirán alcanzados por posibles responsabilidades hasta una definición posterior.
En otros municipios, como Mercedes, Hipólito Yrigoyen y Lanús, las resoluciones combinaron aprobación de cuentas con multas más acotadas, amonestaciones y observaciones formales. En Mercedes fue multado el intendente Juan Ignacio Ustarroz, mientras que en Hipólito Yrigoyen la sanción principal recayó sobre el intendente Luis Pugnaloni. En Lanús, las sanciones incluyeron al intendente, al director de Compras y al secretario de Seguridad, además de dejar bajo análisis otros puntos que darán lugar a un expediente especial.
El paquete también incluye un sumario de responsabilidad patrimonial contra una exfuncionaria, Magdalena Quiroga, por un perjuicio económico al Estado provincial, y una resolución sobre Morón 2020 SAPEM, donde no hubo multas económicas sino amonestaciones para autoridades de la sociedad. En conjunto, las decisiones muestran un patrón: el Tribunal valida las rendiciones en términos generales, pero deja asentadas irregularidades, aplica sanciones pecuniarias y administrativas, y mantiene abiertas investigaciones sobre aspectos sensibles de la gestión municipal.