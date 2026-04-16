Entró en vigencia la ley de eutanasia en Uruguay: un paso histórico

Uruguay dio un paso histórico este jueves 16 de abril de 2026 al poner en vigencia la ley de eutanasia, también conocida como Ley de Muerte Digna. El presidente Yamandú Orsi firmó el decreto reglamentario que habilita su aplicación inmediata, tras meses de intenso debate político y social.



La legislación, aprobada en el Senado en octubre de 2025, regula el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir en situaciones extremas. Según establece la norma, podrán acceder a la eutanasia los mayores de edad que se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales y padezcan enfermedades incurables e irreversibles en fase terminal, con sufrimientos considerados insoportables.



El procedimiento es riguroso y no es inmediato. El paciente debe realizar una solicitud expresa ante un médico, quien evaluará su estado clínico y confirmará que la decisión es libre, consciente y sostenida en el tiempo. Posteriormente, un segundo profesional independiente validará el diagnóstico y el cumplimiento de los requisitos. Solo si ambas evaluaciones coinciden, se podrá avanzar con la práctica, que se realizará de manera indolora y respetuosa.



Además, la persona solicitante deberá ratificar su voluntad por escrito y ante testigos, garantizando así la ausencia de presiones externas. La ley contempla la objeción de conciencia para los médicos y el personal de salud que no deseen participar, aunque obliga a las instituciones sanitarias a garantizar que el servicio esté disponible, derivando al paciente a otro prestador si fuera necesario.



El presidente Orsi destacó que “la dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas”. El mandatario recordó que, recientemente, el país también fortaleció los cuidados paliativos, ya que “acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión en este terreno”.



Con esta reglamentación, Uruguay se suma a un reducido grupo de países en el mundo que regulan la eutanasia por ley y se convierte en uno de los primeros de América Latina en hacerlo de manera explícita (tras experiencias previas en Colombia y Ecuador con marcos judiciales).



La norma busca equilibrar el respeto a la autonomía individual con salvaguardas éticas y médicas, en un tema que sigue generando posturas encontradas tanto en la sociedad uruguaya como a nivel internacional.