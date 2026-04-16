16 de abril de 2026
SIN MARCHA ATRAS
AUBASA afuera: sigue la polémica por la licitación de corredores viales nacionales
Mientras el Gobierno nacional sostiene que la exclusión responde a incumplimientos técnicos vinculados a la capacidad de ejecutar obras con recursos propios, la Provincia denuncia irregularidades en el proceso, cambios de último momento en el pliego y advierte sobre una posible intencionalidad política en la decisión. El conflicto suma tensión a la disputa más amplia entre ambas gestiones por la obra pública, el financiamiento y el control de la infraestructura estratégica.
El Gobierno nacional confirmó la exclusión de AUBASA de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, un plan para modernizar más de 9.000 kilómetros de rutas con inversión privada. Desde la Provincia, el ministro Gabriel Katopodis cuestionó el proceso y solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar transparencia, denunciando cambios de último momento en el pliego que, según sostuvo, alteraron las condiciones originales de la licitación.
En ese sentido, Katopodis advirtió que las modificaciones introducidas poco antes del cierre de ofertas “desvirtúan” la competencia y generan sospechas sobre posibles arbitrariedades. Desde la Provincia pidieron que organismos de control actúen como veedores durante todo el proceso de adjudicación.
Por su parte, el Gobierno nacional defendió la exclusión de AUBASA argumentando incumplimientos técnicos. Según la Secretaría de Transporte, la empresa no acreditó capacidad para ejecutar obras con recursos propios, ya que su presentación se centró principalmente en tareas de operación y no en ejecución directa, un requisito considerado esencial en el pliego.
El conflicto escaló políticamente con declaraciones del ministro bonaerense Carlos Bianco, quien calificó la decisión como “política” y anunció que la Provincia avanzará con impugnaciones. Sostuvo que AUBASA tiene experiencia suficiente y actualmente ejecuta obras relevantes, por lo que consideró “ridículos” los argumentos oficiales.
En paralelo, el gobierno bonaerense profundiza su agenda política e internacional: Axel Kicillof encabezará reclamos por fondos ante Nación junto a intendentes y viajará a España en busca de financiamiento. En ese contexto, también se suman tensiones por la crisis del transporte en el AMBA y el recorte de recursos nacionales, que la Provincia denuncia como parte de un escenario fiscal crítico.