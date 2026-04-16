Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de abril de 2026 SIN MARCHA ATRAS

AUBASA afuera: sigue la polémica por la licitación de corredores viales nacionales

Mientras el Gobierno nacional sostiene que la exclusión responde a incumplimientos técnicos vinculados a la capacidad de ejecutar obras con recursos propios, la Provincia denuncia irregularidades en el proceso, cambios de último momento en el pliego y advierte sobre una posible intencionalidad política en la decisión. El conflicto suma tensión a la disputa más amplia entre ambas gestiones por la obra pública, el financiamiento y el control de la infraestructura estratégica.

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