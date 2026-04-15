Volver | La Tecla Nacionales 15 de abril de 2026 JUDICIALES

Adorni cada vez más complicado: se confirmó que viajó a Aruba y gastó USD 5800 en pasajes

Un informe judicial ratificó el desplazamiento del vocero presidencial al Caribe junto a su entorno familiar. El caso reavivó cuestionamientos sobre el uso del tiempo oficial y la transparencia de los funcionarios nacionales.

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