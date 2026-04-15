15 de abril de 2026
JUDICIALES
Adorni cada vez más complicado: se confirmó que viajó a Aruba y gastó USD 5800 en pasajes
Un informe judicial ratificó el desplazamiento del vocero presidencial al Caribe junto a su entorno familiar. El caso reavivó cuestionamientos sobre el uso del tiempo oficial y la transparencia de los funcionarios nacionales.
La Justicia confirmó que el vocero presidencial, Manuel Adorni, realizó un viaje a Aruba acompañado por su familia, un dato que había circulado en versiones periodísticas y que ahora quedó respaldado en documentación incorporada a un expediente judicial, luego de que el juez federal Ariel Lijo disponga que se levante el secreto bancario del funcionario.
Según se desprende de la resolución, los registros migratorios y documentación oficial analizados por el tribunal acreditaron la salida del país del funcionario rumbo al destino caribeño durante el período investigado. La verificación judicial puso fin a las dudas sobre la existencia del viaje, aunque el foco político pasó rápidamente a las condiciones en las que se concretó.
El expediente se originó tras presentaciones que solicitaban esclarecer si el traslado se había producido durante días laborales y si existió algún tipo de incompatibilidad con las funciones públicas que ejerce el portavoz del Gobierno nacional.
Fuentes judiciales indicaron que la investigación no se centró en el carácter personal del viaje sino en corroborar los movimientos migratorios y establecer la cronología exacta. Con la confirmación oficial, el debate político se trasladó al terreno de la ética pública y la oportunidad del desplazamiento.
Desde sectores opositores señalaron que el episodio abre interrogantes sobre la agenda institucional y la transparencia en la actividad de los funcionarios nacionales, mientras que voces cercanas al oficialismo remarcaron que se trató de un viaje privado realizado junto a su familia.
La ratificación judicial llegó en un contexto de alta exposición pública del vocero presidencial, quien se convirtió en una de las figuras centrales de la comunicación del Gobierno. Por ese motivo, el caso adquirió rápidamente dimensión política y mediática.
Dirigentes opositores reclamaron mayores explicaciones sobre la planificación del viaje y el uso de licencias o permisos oficiales, mientras que desde el entorno del funcionario sostienen que no existió irregularidad alguna y que toda la documentación respalda la legalidad del traslado.
Aunque la resolución judicial confirmó el viaje a Aruba, el expediente podría continuar con nuevas presentaciones vinculadas a pedidos de informes administrativos. En paralelo, el episodio se suma a la discusión más amplia sobre estándares de conducta y control ciudadano sobre quienes ocupan cargos públicos.
Así, más allá de la constatación del hecho, el caso Adorni volvió a instalar un viejo debate en la política argentina: los límites entre la vida privada de los funcionarios y la responsabilidad institucional que implica ejercer funciones en el Estado.