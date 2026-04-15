15 de abril de 2026
COMPLICACIONES
Temporal sin tregua: inundaciones, rescates y miles sin luz
El temporal golpeó con fuerza en el sudoeste bonaerense y el AMBA, con lluvias intensas en pocas horas que provocaron calles anegadas, rescates de emergencia y cortes masivos de luz, bajo alerta amarilla y pronóstico de nuevas precipitaciones.
Un fuerte temporal impactó con intensidad en Coronel Suárez, donde en pocos minutos cayeron cerca de 90 milímetros de lluvia y el acumulado superó los 100 mm hacia la noche del martes. La magnitud de las precipitaciones provocó anegamientos en gran parte del ejido urbano, con calles inundadas y vehículos parcialmente cubiertos por el agua.
La situación obligó a la intervención de los servicios de emergencia en distintos puntos de la ciudad. Los Bomberos Voluntarios realizaron salidas para asistir a personas atrapadas en sus autos y atender problemas derivados de canaletas obstruidas, que generaron el ingreso de agua en viviendas. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantenía vigente una alerta amarilla por tormentas para toda la región.
El fenómeno no se limitó al sudoeste bonaerense. Durante la madrugada del miércoles, fuertes lluvias también afectaron a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde se registraron casi 50 milímetros entre las 3 y las 5 de la mañana. Las precipitaciones generaron zonas anegadas, especialmente en accesos clave como el Puente Pueyrredón, y complicaciones en barrios como Palermo y Belgrano.
Además del impacto en la circulación, el temporal dejó a miles de usuarios sin suministro eléctrico en el AMBA, con picos superiores a los 15 mil afectados. El SMN advirtió que las lluvias persistirán durante toda la jornada y podrían continuar hasta el jueves, con acumulados previstos de entre 30 y 70 mm, aunque no se descartan valores superiores en forma localizada.