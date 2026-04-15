Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de abril de 2026 COMPLICACIONES

Temporal sin tregua: inundaciones, rescates y miles sin luz

El temporal golpeó con fuerza en el sudoeste bonaerense y el AMBA, con lluvias intensas en pocas horas que provocaron calles anegadas, rescates de emergencia y cortes masivos de luz, bajo alerta amarilla y pronóstico de nuevas precipitaciones.

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