15 de abril de 2026
GOLAZO
Reconocimiento legislativo a basquetbolistas con síndrome de Down
Autoridades de la Cámara de Diputados distinguieron a dos jugadores del seleccionado argentino. El año pasado fueron subcampeones mundiales en Italia.
El presidente del bloque de diputados provinciales UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, el presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, y su vicepresidente, Alexis Guerrera, les entregaron medallas de reconocimiento a dos jugadores del seleccionado nacional de básquet para atletas con síndrome de Down, Agustín Bertolotto y Ángelo Fregonese.
Los dos deportistas formaron parte del equipo argentino que se consagró subcampeón mundial en Italia, en junio del año pasado, luego de registrar victorias contra formaciones de países como Finlandia, Turquía y los Estados Unidos.
Bertolotto y Fregonese, ambos marplatenses, recorrieron el recinto de la Legislatura provincial y recibieron medallas “en reconocimiento a su esfuerzo, constancia y voluntad para vencer barreras y alcanzar metas increíbles”, se informó.
“Hay encuentros que dicen más que mil palabras. Hoy tuvimos una reunión con los jugadores de la selección argentina de Básquet que van al Mundial de Hungría, que llenaron nuestra cámara de amor y humanidad” , dijo Garciarena, también oriundo de Mar del Plata.
Ocurre que ambos jugadores fueron convocados nuevamente por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD) para disputar el Mundial 2026, que se desarrollará entre el 14 y el 20 de junio en la ciudad húngara de Kormend.
Mientras Ángelo Fregonese tiene sus raíces deportivas en el club Peñarol de Mar del Plata, Agustín Bertolotto se formó deportivamente en el club Quilmes, también de la ciudad costera.
Por su parte, Dichiara resaltó los proyectos de abordaje para personas con síndrome de Down y de acompañamiento a sus familias: “Siempre vamos a estar de acuerdo con aquello que tenga que ver con mejorar la calidad de vida de los bonaerenses”, dijo.
Los dos jugadores del seleccionado nacional se mostraron agradecidos por el reconocimiento y vaticinaron que en Hungría saldrán campeones. “Vamos a traer la copa a la Argentina”, expresaron.
Además de los legisladores mencionados, también participaron las diputadas Silvina Vaccarezza, Romina Braga y Marcela Basualdo, el diputado Martín Rozas, la senadora Nerina Neumann, el consejero General de Educación, Nicolás Bonino, y, con un mensaje de acompañamiento, el diputado Christian Castillo.