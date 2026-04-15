Volver | La Tecla Nacionales 15 de abril de 2026 ACUERDOS

El FMI aprobó un nuevo desembolso y el Gobierno suma USD 1.000 millones para reforzar reservas

El ministro de Economía Luís Caputo celebró la llegada de nuevos fondos tras varios meses de negociaciones con la entidad financiera norteamericana.

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