15 de abril de 2026
ACUERDOS
El FMI aprobó un nuevo desembolso y el Gobierno suma USD 1.000 millones para reforzar reservas
El ministro de Economía Luís Caputo celebró la llegada de nuevos fondos tras varios meses de negociaciones con la entidad financiera norteamericana.
El Gobierno nacional consiguió un nuevo respaldo financiero internacional luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobara un desembolso cercano a los mil millones de dólares para la Argentina, en el marco del programa vigente con el organismo multilateral. La decisión llega en un contexto económico marcado por la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central y sostener la estabilidad cambiaria.
El giro de fondos se concretó tras la revisión técnica del acuerdo firmado entre la administración de Javier Milei y el organismo de crédito, que evaluó el cumplimiento de metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas comprometidas por el país.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que el desembolso representa una señal de confianza del FMI hacia el rumbo económico adoptado por el Gobierno, basado en el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y la desinflación como objetivos centrales.
Los dólares ingresarán directamente a las arcas del Banco Central y serán utilizados principalmente para fortalecer reservas internacionales y afrontar compromisos financieros, en momentos donde la estabilidad del mercado cambiario sigue siendo una prioridad para la Casa Rosada.
En el Ejecutivo destacan que el cumplimiento de las metas acordadas permitió destrabar el envío de los fondos sin mayores objeciones del staff técnico del organismo. En ese sentido, se analizó especialmente tres variables clave como el mantenimiento del superávit fiscal, la política monetaria con restricciones para sostener la inflación y la evolución de las reservas del país en dólares.
Según trascendió, el informe técnico valoró los avances en el ordenamiento macroeconómico, aunque reiteró la necesidad de profundizar reformas estructurales que permitan consolidar el crecimiento económico y mejorar la sostenibilidad de la deuda.
El nuevo desembolso aparece como un alivio para el frente externo argentino, en medio de un escenario todavía sensible por la escasez de divisas y la presión sobre el tipo de cambio.
Analistas económicos sostienen que el ingreso de dólares ayuda a despejar vencimientos inmediatos y mejora la capacidad de intervención oficial ante eventuales tensiones financieras, aunque advierten que el desafío central seguirá siendo la recuperación de la actividad económica y del consumo interno.
De esta manera, el Gobierno suma financiamiento internacional mientras busca consolidar su programa económico y mantener el respaldo de los organismos multilaterales, un factor clave para la estabilidad financiera en el corto plazo.