15 de abril de 2026
ENCUESTA
Intendentes del Conurbano: diferencias marcadas en la imagen y señales de desgaste
Un nuevo sondeo de CB Gobal Data dio a conocer el termómetro de sus encuestados sobre los jefes comunales del Gran Buenos Aires. Entre la imagen positiva y desaprobación, los mandamases surfean la crisis económica.
Un nuevo relevamiento sobre la imagen de los intendentes del Gran Buenos Aires expone un escenario con contrastes pronunciados y cierta volatilidad en la percepción pública. El estudio, basado en el diferencial de imagen —la distancia entre la valoración positiva y la negativa—, muestra que mientras algunos jefes comunales logran sostener saldos favorables, otros enfrentan niveles de desaprobación que impactan de lleno en su posicionamiento.
En la parte superior del ranking aparecen tres intendentes con diferenciales positivos superiores a los 26 puntos porcentuales, lo que indica una base de apoyo relativamente consolidada en sus distritos. Sin embargo, más que hablar de liderazgos homogéneos, el dato parece reflejar realidades locales diversas, donde la cercanía territorial y la gestión cotidiana siguen siendo factores determinantes en la evaluación ciudadana.
En el otro extremo, el informe identifica a tres intendentes con los peores indicadores del mes, todos con diferencial negativo. Allí, los valores van desde -12,7 hasta -17,8 puntos porcentuales, evidenciando contextos más complejos en términos de percepción social. Estos resultados sugieren dificultades para revertir una imagen adversa en un contexto general donde la demanda sobre los gobiernos locales tiende a intensificarse.
Uno de los aspectos más relevantes del relevamiento es la variación mensual, que permite observar movimientos incluso dentro de un escenario estructuralmente estable. El intendente que más creció en el período logró mejorar su diferencial en +5,2 puntos, lo que podría interpretarse como una recuperación puntual o una reacción frente a medidas recientes. En contrapartida, la mayor caída del mes fue de -5,5 puntos, profundizando la tendencia negativa de uno de los distritos con peor desempeño.
Más allá de los nombres propios, el estudio deja ver un patrón común: la gestión municipal continúa siendo un terreno altamente sensible a los cambios en el humor social. Factores como la situación económica, la prestación de servicios y la seguridad impactan de manera directa en la percepción de los vecinos, generando fluctuaciones que se reflejan rápidamente en este tipo de mediciones.
En ese marco, el mapa de imagen de los intendentes del conurbano aparece fragmentado, sin tendencias uniformes y con diferencias significativas entre distritos. Lejos de consolidarse un escenario estable, los datos muestran que la evaluación pública de las gestiones locales sigue en movimiento y condicionada por múltiples variables.