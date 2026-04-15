Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de abril de 2026 ENCUESTA

Intendentes del Conurbano: diferencias marcadas en la imagen y señales de desgaste

Un nuevo sondeo de CB Gobal Data dio a conocer el termómetro de sus encuestados sobre los jefes comunales del Gran Buenos Aires. Entre la imagen positiva y desaprobación, los mandamases surfean la crisis económica.

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