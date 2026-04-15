15 de abril de 2026
OCTAVA SECCIÓN
La Plata: saltos, pases y disputas de poder en el Concejo Deliberante
En el programa de radio y stream “Desconfiados” se presentó el scanner de los concejales María Florencia Barcia (LLA) y Nicolás Morzone (PRO)
Por un lado, La Libertad Avanza consolida su crecimiento absorbiendo cuadros con pedigree del PRO, así fue cómo llegó Florencia Barcia al bloque violeta, que en este momento cuenta con 7 ediles, lo que marca que, LLA ya no es solo Milei y los jóvenes, ahora tiene senadora reciclada, experiencia legislativa y una imagen de seriedad que antes le faltaba.
Por otro lado, el PRO atraviesa una crisis de identidad: mantiene su bloque (2 bancas), pero sus gestos lo acercan cada vez más al libertarismo en los temas que más dividen a la sociedad. Morzone encarna esa tensión, joven, con base familiar sólida, pero acusado de inconsistencia y con un historial que incluye denuncias por malos tratos cuando trabajaba en el Consejo Escolar.
Barcia, odontóloga platense desde 1996, dedicó las últimas tres décadas a la clínica. Defensora Ciudadana entre 2016 y 2019, senadora provincial por Juntos por el Cambio (2019-2023) y con fuertes lazos con el bullrichismo a través de Juan Pablo Allan, saltó al libertarismo en abril de 2025.
El líder libertario local de La Libertad Avanza, Matías de Urraza, no ocultó su entusiasmo en aquel entonces: “La llegada de Florencia, con su experiencia como senadora y concejal, jerarquiza nuestro espacio”.
La concejala, no viene con las manos vacías. Según los datos públicos de su declaración jurada, declara 24 millones de pesos en depósitos bancarios, tiene una casa y dos departamentos, dos autos (uno comprado con los 15 millones de la venta de un inmueble) y es socia de Oberyn del Sol S.R.L., la firma textil de calle 50 que emplea a media docena de platenses. Alquila en el centro, pero mantiene domicilio fiscal en el local de accesorios y ropa. Se podría decir que con su experiencia como funcionaria, tiene un perfil de política profesional con anclaje empresario, exactamente lo que LLA necesitaba para dejar de ser vista como un grupo de outsiders.
Del otro lado del ring está Nicolás Morzone, presidente del bloque PRO, nieto de los dueños de la mítica Farmacia Gatti, la histórica de 1 y 44 que acaba de cumplir 90 años. Su domicilio fiscal sigue ligado al negocio familiar y hasta le dedicó un reconocimiento municipal a la farmacia de su madre en el Día de la Mujer, situación que le trajo algunos repudios y fue acusado de doble discurso.
Recientemente el concejal viene intentando ser una de las voces más fuertes de la oposición, sin embargo, en la 2da sesión del 19 de marzo de este año del Deliberante local, su imagen se resquebrajó, porque un año antes, en la sesión especial de la ex Comisaría 5ª del 2025, había estado presente y había hablado de “sangre y angustia”.
Doce meses después, el 24 de marzo del 50° aniversario por el Día de la Memoria, la Verdad y La Justicia, el bloque PRO entero (Morzone incluido) faltó a la sesión especial y votó en contra de declararlo de interés municipal. La votación, solo consiguió los dos tercios gracias a la abstención de los siete ediles de LLA, dando una muestra de convivencia política.
Tanto los violetas, como el PRO, que no participaron y votaron en contra, argumentaron que fue: “un circo político para tapar el caos de la ciudad”. El giro no pasó desapercibido, el PRO platense, que hasta diciembre de 2025 insistía en mantener bancada propia y no fusionarse con LLA, ahora comparte con los libertarios la misma trinchera en el tema más sensible de la memoria reciente.
En La Plata, el tablero ya se movió y estos dos concejales, la odontóloga con 24 millones en el banco y el heredero de la Farmacia Gatti: son, por ahora, dos voces que toman protagonismo en la capital bonaerense.