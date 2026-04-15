Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de abril de 2026 OCTAVA SECCIÓN

La Plata: saltos, pases y disputas de poder en el Concejo Deliberante

En el programa de radio y stream “Desconfiados” se presentó el scanner de los concejales María Florencia Barcia (LLA) y Nicolás Morzone (PRO)

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