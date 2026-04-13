Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de abril de 2026 RECLAMOS

Crisis de PAMI: el Colegio de Médicos advirtió el riesgo de colapso en la atención de jubilados

Ante la situación crítica en materia financiera del PAMI, el colegio de Médicos bonaerense manifestó su profunda preocupación ante la escalada de la crisis a nivel nacional

Compartir