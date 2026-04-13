Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de abril de 2026 CONFERENCIA

Escala la pelea por las rutas bonaerenses: Provincia impugnará la exclusión de AUBASA

Bianco confirmó una gira clave de Axel Kicillof por España en busca de inversiones y marcó el conflicto con Nación por transporte y obra pública. Denunció una “decisión política” para excluir a AUBASA de licitaciones viales y anticipó que la Provincia impugnará el proceso.

Compartir