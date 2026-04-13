13 de abril de 2026
CONFERENCIA
Escala la pelea por las rutas bonaerenses: Provincia impugnará la exclusión de AUBASA
Bianco confirmó una gira clave de Axel Kicillof por España en busca de inversiones y marcó el conflicto con Nación por transporte y obra pública. Denunció una “decisión política” para excluir a AUBASA de licitaciones viales y anticipó que la Provincia impugnará el proceso.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, trazó este lunes un cuadro de fuerte tensión con la Nación, combinando reclamos por fondos, crisis en el transporte y un nuevo frente de conflicto por la exclusión de AUBASA de licitaciones viales. En paralelo, detalló la agenda internacional del gobernador Axel Kicillof, que esta semana viajará a España en busca de financiamiento.
Agenda internacional y posicionamiento político
Según explicó Bianco, la semana comenzará con una reunión del gobernador en la Federación Argentina de Municipios junto a intendentes de todo el país, quienes impulsan un reclamo formal al ministro de Economía nacional, Luis Caputo, por la restitución de fondos y la reactivación de la obra pública.
En este contexto, Kicillof le dará cierre a la jornada de reclamo de los intendentes a Nación mañana. Desde la FAM convocan a las 11 en CABA a firmar un petitorio, para luego a las 12 presentarlo ante el Ministerio de Economía y a las 13 hs. se espera que el Gobernador participe de un encuentro que organiza Fernando Espinoza como presidente de la Federación Argentina de Municipios
El eje central de la agenda de esta semana estará en Europa. El jueves, Kicillof participará en Madrid de encuentros con inversores, CEOs y fondos institucionales, con el doble objetivo de conseguir financiamiento alternativo y reforzar inversiones productivas en territorio bonaerense.
Durante su estadía, también se reunirá con la vicepresidenta y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, y presentará uno de sus libros en el Ateneo de Madrid. Además, mantendrá entrevistas con medios internacionales.
La gira continuará en Barcelona, donde se encontrará con el alcalde Jaume Collboni y participará, invitado por el presidente Pedro Sánchez, de un foro global progresista. Allí intervendrá en paneles sobre multilateralismo, orden mundial y respuestas locales a desafíos globales.
AUBASA: “decisión política” y ofensiva judicial
El punto más crítico de la conferencia estuvo centrado en la situación de AUBASA. Bianco denunció que el Ministerio de Economía nacional busca excluir a la empresa estatal bonaerense de licitaciones clave para operar rutas nacionales que atraviesan la provincia.
Entre los argumentos oficiales, se cuestiona la supuesta falta de experiencia y solvencia financiera. Para la Provincia, se trata de fundamentos “ridículos” y “extemporáneos”. “Dicen que una empresa de concesiones viales no puede presentarse a una concesión vial”, ironizó.
El ministro destacó que AUBASA no solo administra corredores estratégicos como la Autopista Buenos Aires–La Plata, sino que actualmente ejecuta algunas de las principales obras viales del país, incluyendo ampliaciones de carriles y repavimentaciones en rutas clave.
En ese marco, confirmó que el gobierno bonaerense avanzará con la impugnación del proceso licitatorio. “No nos vamos a quedar callados. Es una decisión política para impedir que la Provincia gestione sus propias rutas”, afirmó.
Crisis del transporte: cruce directo con Nación
Bianco vinculó la reciente reducción de frecuencias en el AMBA con decisiones del gobierno de Javier Milei. Señaló que la eliminación de subsidios, el fin de beneficios de la red SUBE y el aumento del combustible derivaron en subas superiores al 1000% en tarifas y deterioro del servicio.
El funcionario aseguró que la Provincia está “al día” con sus aportes —unos 65 mil millones mensuales— y responsabilizó a Nación por una deuda de aproximadamente 46 mil millones en concepto de atributo social, además de un reclamo global que asciende a 5 billones de pesos por fondos no transferidos.
Fondo a municipios y contexto fiscal
En paralelo, Bianco informó que la Provincia transfirió el pasado viernes 10 de abril la suma de $13.010 millones a los 135 municipios bonaerenses, cumpliendo de esa forma con lo establecido por la Ley N° 15.561.
El monto fue transferido a los municipios bonaerenses de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD). Son recursos no reintegrables y de libre disponibilidad, asociados a la primera colocación de bonos llevada a cabo por la Provincia en el mercado local en el marco de la Ley mencionada.
"Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación. Aún en ese contexto de extrema dificultad financiera, el Gobierno de la Provincia cumple con sus obligaciones y trabaja en conjunto con los 135 municipios para dar respuestas a las y los bonaerenses", señalaron desde la cartera conducida por Pablo López.