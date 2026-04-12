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12 de abril de 2026
NEGOCIACIONES FALLIDAS

Trump ordenó a la Marina de EE.UU bloquear el estrecho de Ormuz y crece la tensión

El primer intento por alcanzar la paz fue un fracaso. Las extensas negociaciones tuvieron lugar en Islamabad y no lograron conciliar diferencias que, por ahora, parecen irreconciliables. La decisión de Trump y el temor por una futura escalada.

Trump ordenó a la Marina de EE.UU bloquear el estrecho de Ormuz y crece la tensión
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Tras la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán durante las últimas semanas, cuyo punto más alto fue la amenaza de Trump en la aseguró que iba a "exterminar a una civilización", la situación parecía haberse apaciguado con la intervención de Pakistán que, como mediador, logró un alto al fuego de dos semanas entre las dos naciones.

Las tensiones continuaron a pesar de la tregua, ya que Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel al Líbano, el cual causó grandes pérdidas y fue ampliamente condenado. Sin embargo, las negociaciones por la paz continuaron sobre la mesa. Trump condenó al régimen iraní por incumplir su promesa de liberar el estrecho, alegando que eso causó "ansiedad, desubicación y dolor en muchas personas y países del mundo".

Este domingo se conoció el fracaso de la ronda inicial de negociaciones, donde ninguna de las partes dejó entrever un mínimo progreso. El gobierno iraní aseguró que las negociaciones fracasaron porque Estados Unidos planteó “exigencias irrazonables”. Por su parte, Estados Unidos indicó que el punto por el cual fracasaron las conversaciones fue que el régimen no se comprometió a renunciar a las armas nucleares.

Tras 21 horas de negociaciones, no pudo lograrse un acuerdo y Trump parece querer redoblar la apuesta, ya que ordenó a la Marina de los Estados Unidos a impedir la navegación de barcos que hayan pagado tributo al régimen de Mojtaba Kamenei para pasar por el estrecho de Ormuz. La acción fue comunicada a través de un extenso posteo en la red social del mandatario, Truth Social.

“En algún momento, alcanzaremos una situación en la que ‘se permitirá la entrada a todos y la salida a todos’, pero Irán no ha permitido que eso suceda”, aseguró Trump, para luego agregar que “nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”.

 

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