Volver | La Tecla Nacionales 12 de abril de 2026 NEGOCIACIONES FALLIDAS

Trump ordenó a la Marina de EE.UU bloquear el estrecho de Ormuz y crece la tensión

El primer intento por alcanzar la paz fue un fracaso. Las extensas negociaciones tuvieron lugar en Islamabad y no lograron conciliar diferencias que, por ahora, parecen irreconciliables. La decisión de Trump y el temor por una futura escalada.

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