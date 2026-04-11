Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de abril de 2026 EN ALERTA

Intendentes presionan por el cierre de delegaciones del INTA en el interior

Jefes comunales del radicalismo mostraron su preocupación ante los efectivos negativos por el ajuste que implementa el gobierno de Javier Milei. A través de una nota piden que den marcha atrás con la medida.

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