11 de abril de 2026
ELECCIONES INTERNAS
En el radicalismo llaman a la unidad y descartan una alianza con el peronismo
La Unión Cívica Radical se prepara para un nuevo proceso electoral y el 7 de junio es el día en el que se espera que vayan a la urnas. El exintendente de San Isidro, Gustavo Posse, planteó un escenario unitario y dijo: "Tiene que haber equilibrio respecto de todos los cargos partidarios".
En la previa de las elecciones internas del 7 de junio, el dirigente histórico de la UCR y exintendente de San Isidro, Gustavo Posse, se metió de lleno en el debate partidario y planteó la necesidad de consolidar una estrategia de unidad que permita construir una alternativa política en la provincia de Buenos Aires.
Durante un encuentro en La Plata que encabezó en senador nacional, Maximiliano Abad, Posse destacó la convocatoria y el clima interno del radicalismo: “superó las expectativas en un lugar que es lo suficientemente grande y como para poder estar acá en La Plata. Acá todos los contenidos y, sin duda, van a estar dedicados a la unidad partidaria. Desde la unidad partidaria, confirmar la la vocación frentista del radicalismo, de integrarse con los otros para poder cumplir con los objetivos, con los sueños, con los planes concretos de los argentinos que vivimos en la provincia de Buenos Aires”.
El exjefe comunal insistió en que el camino hacia la unidad requiere diálogo constante entre los distintos sectores internos: “Hay que charlar, charlar, charlar, charlar y charlar, pero estoy seguro que todos los sectores lo que quieren es la unidad. Y esa unidad tiene que haber equilibrio respecto de todos los cargos partidarios”.
En ese marco, planteó que el escenario político actual abre una oportunidad para el radicalismo, al advertir un desgaste de las posiciones más polarizadas: “Ustedes vieron lo que ocurre en la Argentina y ocurre en la provincia de Buenos Aires, que ambos extremos lo que están perdiendo es apoyo”.
Además, remarcó que una eventual síntesis interna también debería traducirse en el plano legislativo: “Naturalmente, siempre que se produce la unidad partidaria, se produce la unidad en los bloques legislativos”.
Posse fue tajante al descartar cualquier tipo de acuerdo con el peronismo, aunque reconoció su peso dentro del sistema político: “Coalición con el peronismo no, independientemente de qué es respetado como un partido importante y demás, no hay ningún tipo de posibilidad. Después el tema de la la alternativa tiene que estar ligada a a cuestiones que hoy viven los argentinos. Hoy hay una pérdida importante del trabajo, hay una retracción muy, muy fuerte del consumo, lo cual hace que que se vea que están peligrando más unidades económicas y y unidades de empleo”.
En su análisis, el dirigente radical puso el foco en los principales problemas sociales y económicos que atraviesa la Provincia, y en el rol que debería asumir su espacio político: “Nosotros vamos a andar por el camino que anduvimos siempre, que es el camino donde está el trabajo, donde está la educación, donde está la educación que eleva y que da las oportunidades. Nosotros estamos por ese lado, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, es obvio el tema de lo de la inseguridad, es obvio de que la gente no tiene dónde caer en una cama para poder ser atendido como corresponde respecto de la cuestión de su salud”.
Finalmente, advirtió sobre las desigualdades estructurales y reivindicó el papel de los gobiernos locales: “Es de una desigualdad muy importante el tema de de quien accede a la educación, de gestión privada y el que accede a la gestión pública. Entonces, nosotros estamos por ese lado, nosotros estamos por ese lado. Los municipios, que son una herramienta fundamental de sostenimiento de la provincia y del país”.