Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de abril de 2026 ELECCIONES INTERNAS

En el radicalismo llaman a la unidad y descartan una alianza con el peronismo

La Unión Cívica Radical se prepara para un nuevo proceso electoral y el 7 de junio es el día en el que se espera que vayan a la urnas. El exintendente de San Isidro, Gustavo Posse, planteó un escenario unitario y dijo: "Tiene que haber equilibrio respecto de todos los cargos partidarios".

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