Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de abril de 2026 GEBEL PRESIDANTE

El poder de los clubes y el atractivo nicho de los reacios a votar

El presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, el matancero Pedro Villarreal, encabeza el armado provincial de Consolidación Argentina. Buscan convencer al pastor Dante Gebel de ser candidato presidencial. ¿Un relevo para el post mileismo?

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