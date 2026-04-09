9 de abril de 2026
GEBEL PRESIDANTE
El poder de los clubes y el atractivo nicho de los reacios a votar
El presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, el matancero Pedro Villarreal, encabeza el armado provincial de Consolidación Argentina. Buscan convencer al pastor Dante Gebel de ser candidato presidencial. ¿Un relevo para el post mileismo?
El presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, el matancero Pedro Villarreal, encabeza el armado provincial de Consolidación Argentina. Al respecto, el dirigente aseguró: “Nos pusimos a trabajar en el armado de toda la provincia de Buenos Aires, nos venimos encontrando con bastantes referentes de las secciones electorales y empezando a crear las mesas por cada región”.
“Venimos caminando el territorio, hablamos con otros partidos políticos, aparte del peronismo, que tienen estructura territorial. Hay que calmar la ansiedad de la gente y la de uno mismo, estamos extremando los esfuerzos y el trabajo como para que Dante termine de decidir si es candidato presidencial”, explicó.
En tal sentido, añadió: “Nosotros nos estamos preparando para que él encuentre un grupo de trabajo donde lo podamos cobijar. Nosotros ya veníamos hablando con sectores de la Provincia, más en el interior, sin importar del partido político del que vengan mientras sean honestos; de cualquier fuerza. Por ahora estamos armando desde el interior hacia acá, hacia el Conurbano, hacia los cordones. Algunos son referentes desconocidos, otros no tanto, pero
venimos haciendo primero la base territorial. Y luego se definirán las cabezas de cada sección, que armarán su propio esquema”.
En cuanto a los sectores abiertos al diálogo, el peronista que supo militar junto a Verónica Magario y para la campaña presidencial de Sergio Massa, explicó que “hay algunos que vienen del peronismo, del PRO, radicales, hay de todos los colores”, y evaluó que “vimos un marcado ausentismo en las elecciones, yo soy delegado gremial de la recolección y tenemos 300 trabajadores jóvenes y la mayoría no fue a votar”.